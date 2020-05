Ankara am Drücker

REUTERS/Hazem Ahmed Die Armee der »Nationalen Konsensregierung« Libyens nach der Eroberung der Luftwaffenbasis Al-Watija am Montag

Nach einmonatiger Belagerung ist es am Montag den Truppen der international anerkannten »Nationalen Konsensregierung« Libyens (GNA) gelungen, den südwestlich der Hauptstadt Tripolis gelegenen Luftwaffenstützpunkt Al-Watija zu erobern. Dieser galt als letzte westlibysche Hochburg des abtrünnigen Generals Khalifa Haftar und spielte eine zentrale Rolle bei der im April vergangenen Jahres gestarteten Offensive des Warlords auf Tripolis. Doch nachdem die Türkei 2019 in den Libyen-Krieg auf seiten der GNA eingegriffen hatte, konnte diese das militärische Kräftegleichgewicht wieder herstellen und ging zuletzt zur Gegenoffensive entlang der Mittelmeerküste zwischen Tripolis und der libysch-tunesischen Grenze über.

Die Eroberung des Luftwaffenstützpunktes ist ein schwerer Schlag für Haftar und seine internationalen Verbündeten, zu denen neben Ägypten und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) auch Jordanien und – hinter vorgehaltener Hand – Frankreich und Russland zählen. Im eskalierenden Stellvertreterkrieg scheint nun die Türkei die Oberhand zu gewinnen. Bei Al-Watija eröffnet sich ihr die Chance, eine dauerhafte Operationsbasis für ihren Drohnenkrieg auf libyschem Territorium einzurichten. Dazu kommen Tausende Söldner aus den von der Türkei okkupierten Gebieten Syriens, die Ankara ins Land schickt.

Es verwundert also nicht, dass GNA-Präsident Fajes Al-Sarradsch seit Wochen allen internationalen Bemühungen um Waffenstillstand eine Absage erteilt und insbesondere die Wortmeldungen seiner europäischen Verbündeten verschnupft zur Kenntnis nimmt. Schließlich stellen diese die momentan wohl größte Gefahr für die GNA-Offensive dar. Zwar unterstützt die EU ausdrücklich die Machthaber in Tripolis, für seine europäischen »Verbündeten« war die Regierung Al-Sarradsch jedoch stets nicht mehr als ein nützlicher Handlanger. Im Amt gehalten und finanziert durch die EU, die ihm die »Gnade« gewährt, ein willfähriger Vorposten ihres Grenzregimes in Nordafrika zu sein.

An einer militärisch erstarkenden GNA als Marionette des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hat in Brüssel allerdings niemand ein Interesse, deswegen auch der seit April laufende EU-Einsatz »Irini« zur Überwachung des UN-Waffenembargos gegen Libyen auf dem Mittelmeer. De facto erschwert »Irini« vor allem Waffenlieferungen der Türkei an die GNA, während Haftars internationalen Unterstützern der Landweg über Ägypten offensteht. Dies entbehrt nicht einer gewissen Logik. Schließlich kontrolliert Haftar die wichtigsten Ölexporthäfen des Landes. Es könnte sich also auszahlen, beim Warlord einen Fuß in der Tür zu haben.

Und so scheint ein Einfrieren des Konfliktes insbesondere in Berlin die präferierte Option zu sein. Erst vor wenigen Tagen beklagte Bundesaußenminister Heiko Maas in einer Pressemitteilung die Eskalation der Kämpfe: »Statt endlich eine Waffenruhe einzuhalten, erliegen die Konfliktparteien noch immer dem Irrtum, der Konflikt sei militärisch zu gewinnen. Dazu tragen die internationalen Unterstützer beider Seiten durch fortdauernde Verletzungen des VN-Waffenembargos bei.«

Der Mann weiß als traditionsbewusster Sozialdemokrat natürlich, dass eigene »Interessen« immer nur die anderen haben. Schon sein Amtsvorgänger Sigmar Gabriel hatte die mit großem medialem Getöse begleitete Berliner Libyen-Konferenz im Januar über Twitter mit der »Interessenlosigkeit« der BRD legitimiert, da man nicht am Libyen-Krieg beteiligt und nie Kolonialstaat (!) gewesen sei.

Einseitigkeit zugunsten einer bestimmten Kriegspartei muss sich Berlin tatsächlich nicht nachsagen lassen. Wie eine kleine Anfrage der abrüstungspolitischen Sprecherin der Bundestagsfraktion Die Linke, Sevim Dagdelen, offenbarte, belieferte die BRD allein im ersten Quartal dieses Jahres die Türkei, Ägypten und die VAE mit Rüstungsgütern in Höhe von insgesamt rund 331 Millionen Euro. Wer das Waffenembargo unterläuft, dem müsse klar sein, dass das nicht ohne Folgen bleiben wird, hatte Maas noch im Februar in der Süddeutschen Zeitung gedroht. Solange die Folgen so aussehen, wird in Libyen weiter gestorben.