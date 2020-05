Sudan soll zahlen

REUTERS Al-Qaida bekennt sich zum Angriff, Sudan soll entschädigen: Kenias Hauptstadt Nairobi nach dem Bombenanschlag (7.8.1998)

Ein herber Schlag für die neue Regierung im Sudan. Am Montag urteilte der Oberste Gerichtshof der USA, dass sich die afrikanische Nation Prozessen, in denen sie der Mittäterschaft an den Al-Qaida-Bombenanschlägen auf US-Botschaften in Kenia und Tansania 1998 beschuldigt wird, stellen muss. Damals waren in Nairobi und Daressalam 212 Kenianer, zehn Tansanier und zwölf US-Bürger ums Leben gekommen. Laut Reuters betreffen die Klagen 567 Personen, meist Nicht-US-Bürger, die Angestellte Washingtons waren, sowie deren Angehörige, die Entschädigung in Höhe von rund 4,3 Milliarden US-Dollar fordern. Hintergrund ist, dass das sudanesische Regime unter dem Islamisten Omar Al-Baschir, der sich 1989 an die Macht geputscht hatte, Osama bin Laden eingeladen hatte, im Sudan zu leben und zu arbeiten. Nach erneuter Annäherung an den Westen war der Dschihadvorkämpfer Mitte der 90er Jahre wiederum des Landes verwiesen worden.

Die Richter setzten damit einstimmig das frühere Urteil eines US-Berufungsgerichts in Columbia aus, demzufolge Sudan zwar prinzipiell verantwortlich sei. Der dieser Auffassung zugrundeliegende »Foreign Sovereign Immunities Act« sei jedoch erst 2008 auf »terroristische Vorfälle« erweitert worden und könne somit nicht rückwirkend gelten. Dem widersprach der Oberste Gerichtshof nun und beruft sich dabei auf eine diesbezügliche Entscheidung des US-Kongresses. Wie Reuters berichtete, habe die US-Regierung die Richter gedrängt, sich auf die Seite der Kläger zu stellen.

Auch wenn Khartum jede Rolle bei den Angriffen von sich weist, zeigte sich das sudanesische Justizministerium in einer am Montag abend veröffentlichten Erklärung dennoch bereit, sich der Verantwortung zu stellen: Die Regierung wolle die Beziehungen zwischen den beiden Staaten normalisieren, »um die sudanesische Bevölkerung restlos von einem der schwersten Vermächtnisse des dysfunktionalen Regimes« zu befreien, wie die staatliche Nachrichtenagentur Suna am Dienstag meldete. Diese Einmütigkeit ist dem Umstand geschuldet, dass die seit August vergangenen Jahres amtierende Regierung in Khartum möglichst schnell von der Willkürliste der USA, die vermeintliche »staatliche Sponsoren von Terrorismus« anführt, genommen werden will. Neben dem Sudan finden sich dort nur noch die üblichen Verdächtigen Nordkorea, Iran und Syrien. Damit gehen US-Sanktionen einher, nach denen Khartum dringend benötigte wirtschaftliche Unterstützung versagt wird, so auch Kredite der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds. Kurz nach dem Sturz Al-Baschirs im vergangenen April hieß es von US-Seite noch, eine Streichung sei an einen friedlichen Machtwechsel gebunden. Dieser wurde, wenn auch mit Zugeständnissen an militärische Machtstrukturen, im Sommer 2019 erreicht.

Die US-Administration scheint indes vergessen zu haben, dass sie am 20. August 1998 unter dem demokratischen Präsidenten William Clinton bereits zu einem »Vergeltungsschlag« ausgeholt hatte. Mit 13 Cruise Missiles zerstörte das US-Militär an jenem Tag die pharmazeutische Fabrik Al-Schifa, die einzige Sudans. Sie gehörte dem Geschäftsmann Salah Al-Din Idris, dem die USA vorwarfen, ein Strohmann des damaligen Al-Qaida-Chefs bin Laden zu sein. Bei dem Angriff wurde auch ein ziviler Wächter getötet. Allerdings produzierte die Fabrik in der Hauptstadt Khartum mitnichten chemische Waffen, wie von Washington behauptet, sondern für die ganze Region überlebenswichtige Antibiotika und Medikamente gegen Tropenkrankheiten. Wie in einer Analyse des Wall Street Journal vom 28. Oktober 1998 dargelegt wurde, hätten die US-Geheimdienste auf Basis schwacher Indizien, die sich unter anderem auf geschäftliche Verbindungen zum Irak stützten, Bodenproben im Sudan genommen und angeblich eine Schlüsselkomponente für das tödliche VX-Nervengas gefunden. Vor Abschluss der Untersuchung ereigneten sich die Bombenanschläge, die für Clinton den willkommenen Anlass boten, die »verdächtige« Fabrik dem Erdboden gleichzumachen. Kompensation hat es für diesen Angriff auf einen souveränen Staat nicht gegeben.