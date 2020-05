Hungerrevolte

Ivan Alvarado/REUTERS

In der Nacht zum Dienstag ist es in ärmeren Stadtvierteln der chilenischen Hauptstadt Santiago de Chile zu Protesten gekommen. Auslöser waren die seit Freitag geltenden Ausgangssperren zur Eindämmung der Coronapandemie. »Wir haben Hunger« oder »Wir müssen arbeiten, wir brauchen Unterstützung« waren einige der Protestrufe, die zu hören waren. Die erste Demonstration begann in der Gemeinde El Bosque im Süden der Hauptstadt (siehe Bild). Wie auch in drei weiteren Stadtvierteln kam es zu Auseinandersetzungen mit Einsatzkräften. (AFP/jW)