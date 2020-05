»Kotelett mit Lametta«

Lars Baron/Getty/Pool/dpa »Es herrschte eine gespenstische Atmosphäre.« Kölns Sportdirektor Horst Heldt vor dem Spiel gegen Mainz 05 (17.5.2020)

Nach sechsundsechzig Tagen Pause wurde am Samstag in der Bundesliga wieder gegen den Ball getreten – Grund genug, über »das laborhafte Experiment der DFL« (Zeit online) und den »mit Abstand skurrilsten Bundesligaspieltag« (N-TV) ein weiteres Mal mit Manni Breuckmann zu reden.

Gratulation zum 0:4 deiner Schalker in Dortmund.

Danke, danke. Da war ja keine Spur von Ironie zu hören. Sehr schön. (Lacht.)

Jetzt hast du den Salat. Vor ein paar Wochen hast du gesagt, sie können die Saison nur abbrechen. Nun läuft sie weiter. Wie waren deine ersten Eindrücke?

Ich habe mir die Bundesligaschlusskonferenz angehört, und ich finde bei den Leistungen der Kollegen bei den fünf Spielen kein Haar in der Suppe. Denn ich erwarte von denen nicht, dass sie während eines Fußballspiels grundsätzliche gesellschaftspolitische Kommentare abgeben. Die haben das angemessen gemacht. Stimmst du dem zu?

Ich fand es professionell und solide. Allerdings habe ich mich gefragt, warum bis auf Burkhard Hupe vom WDR niemand auf die durch und durch groteske und mediengeschichtlich einzigartige Situation eingegangen ist. Mir fehlte da was. Wie ging es dir?

Vielleicht haben sie zu Beginn der jeweiligen sendereigenen Sportsendungen über diese merkwürdige Situation gesprochen, ich weiß es nicht. Womöglich haben wir da ein unvollständiges Bild. Und die Bemerkungen von Burkhard Hupe bezogen sich in erster Linie darauf, dass Düsseldorf gegen Paderborn ein furchtbares Spiel gewesen sei.

Wie hat er gesagt? »Irgendwie muss man’s sich ja nicht schöntrinken, aber schönreden.«

Er hat auch gesagt: »Mein persönliches Highlight ist gerade passiert, nämlich der Schlusspfiff.« Sieht man mal von den besonderen Umständen ab, war diese Konferenz von den Paarungen und den Spielverläufen her auch nicht besonders interessant. Sie haben sich dann ein bisschen an den unterschiedlichen Arten abgearbeitet, ein Tor zu feiern, mit dem Ellbogenrempeln und so weiter. Ansonsten hast du mit Ausnahme der Atmosphäre kaum einen Unterschied gemerkt. Die klang allerdings wie bei einem mäßig besuchten Hallenhandballspiel. In der ersten Halbzeit habe ich mir auf Sky auch mal die Option mit dem Kulissenkanal reingezogen. Es hörte sich nicht künstlich an. Der Sound war absolut okay, wenn man sich keine weitergehenden Gedanken macht. Wahrscheinlich haben sie das für einen Beitrag zur Authentizität gehalten. In Wirklichkeit war es reine Realitätsverweigerung. Ich bin niemand, der sich keine weitergehenden Gedanken macht. Ich finde so was gruselig. Es ist wie mit einer Fleischverpackung, in der kein Filet, sondern bloß ein Kotelett drin ist, und du schmückst das mit Lametta. Ich lasse mir ungern etwas vortäuschen. Es herrschte in den Stadien eine gespenstische Atmosphäre. Das ist die Wahrheit.

Beim 1:1 von Leipzig gegen Freiburg hat man tatsächlich gar keine Reaktionen gehört, nicht mal von Betreuern oder Ordnungskräften. Das war für mich der eindrücklichste Moment der Konferenz.

Das fiel mir auch auf. Null Jubel! Da ist einfach der Ball ins Tor gegangen. Das war, wenn man sich vergegenwärtigt, was ein Fußballspiel hergeben kann, ein trauriger Augenblick.

Ich hatte damit gerechnet, dass man den Ball, die Schüsse, dass man Rufe von Spielern und Trainern hört. Das wollte man offenbar nicht mit Außenmikrophonen einfangen.

Dann wärst du als Reporter gezwungen, darauf zu reagieren. Das haben die sicherlich absichtlich nicht gemacht. Der Grundton so eines Stadiongeräusches wird ja über die Mischpultregler hergestellt. Das ist nicht zwangsläufig eine Verfälschung. Ich hätte mir auch nicht unbedingt gewünscht, dass ein Reporter das Spiel kommentiert, und du hörst andauernd den Trainer: »Schieß doch!« Das hätte ich sehr irritierend gefunden. Das brauch’ ich dann auch nicht.

Dein Freund Olaf Thon hat auf Bayern 1 in »Heute im Stadion« gesagt: »Langsam kommt die Freude wieder in die Wohnzimmer.« Geht es dir ähnlich?

Ich war sehr neugierig, aber die Freude kommt nicht ins Wohnzimmer. Ich werde einem meiner Lieblingszeitvertreibe, nämlich Fußballspiele anzugucken, sicher auch in den nächsten Wochen nachgehen, doch richtigen Spaß habe ich dabei nicht. Der Grundeindruck war für mich irritierend. Es wurde von allen in diesem Metier Tätigen selbstverständlich draufgesattelt. Didi Hamann: tolle Spiele, tolle Tore! Und natürlich Lothar Matthäus – hat sich wahnsinnig auf diesen Tag gefreut. Und die ganze Welt gucke darauf, was wir hier für ein geniales Konzept umsetzen. Aber in der Berichterstattung sowohl im Fernsehen als auch im Radio wird generell vermieden, auf die schizophrene Diskrepanz zwischen dem Konzept der absoluten Hygiene – einschließlich regelmäßig desinfizierten Balls – und dem Kampfspiel Fußball hinzuweisen. Das kann man nicht auflösen, und deswegen wird das freundlicherweise von denen, die da was zu erzählen haben, nicht erwähnt.

Na ja, wenn erst mal zwei, drei Spieltage absolviert sind, außerdem mit englischen Wochen, wird die Lust, sich das alles anzutun, ziemlich reduziert sein.

Vielleicht können wir uns darauf einigen, dass Ralf Rangnick recht hat. Der hat laut Zeit online verlautbart, der Neustart der Bundesliga sei wichtig für »die gesamte Menschheit«.

Dem stimme ich voll zu. Dem ist nichts hinzuzufügen. Der arbeitet ja für einen Klub, der merkwürdige Substanzen in Getränken vertreibt. Und wenn man so viel davon getrunken hat, kommt so was dabei raus.