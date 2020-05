Entlastung bezahlbar und legal

Jens Kalaene/dpa Knochenjob Sorgearbeit: Beschäftigte sollen immer abrufbar sein und stehen unter Dauerbelastung (Berlin, 5.12.2012)

Beschäftigte in Krankenhäusern haben in den vergangenen Jahren mehrfach Tarifverträge erkämpft, die mehr Personal und Entlastung bringen sollen. Das wäre auch in der stationären und ambulanten Altenpflege möglich, glaubt die Rechtswissenschaftlerin Theresa Tschenker von der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder, die diese Position in einem Beitrag für die Fachzeitschrift Industrielle Beziehungen darlegte. Sie sieht für tarifliche Entlastungsforderungen durchaus Mobilisierungspotential unter den Altenpflegerinnen und -pflegern, deren Verhandlungsposition durch den Fachkräftemangel gestärkt werde. Warum Streiks in entsprechenden Heimen dennoch Seltenheitswert haben, erklärt die Autorin allerdings nicht. Ihre Forschungsfragen sind andere, nämlich: Könnten Einrichtungen in der Altenhilfe solche Tarifverträge zur Entlastung finanzieren, und wären diese rechtlich zulässig? Beide beantwortet die Juristin mit Ja.

»Diese aktiven Entlastungsregeln stellen rechtmäßige Gegenstände in Tarifverträgen dar, weil sie nicht den Kernbereich der Unternehmerfreiheit berühren und die Interessen der Arbeitgebenden in der Abwägung hinter denen der Beschäftigten und Pflegebedürftigen zurückstehen«, so die Autorin. Und: »Die Behauptung, die Arbeitgebenden könnten die Einstellung von mehr Personal nicht finanzieren, ist nicht haltbar«. Vielmehr könnten die Einrichtungen die Mehrkosten in den Pflegesatzverhandlungen geltend machen, »ohne Gefahr zu laufen, von den Kostenträgern keine Finanzierung zu erhalten«.

Sollte das geschehen, würden allerdings die Ausgaben der Pflegeversicherung und der Kommunen steigen. Es werde daher unvermeidbar sein, mehr öffentliche Gelder für die Pflege aufzuwenden, so Tschenkers Prognose, die in diesem Zusammenhang auf die in Deutschland im Vergleich zu anderen Industrienationen sehr geringen Ausgaben von 0,9 Prozent des Bruttoinlandsprodukts verweist. »Der Konflikt verlagert sich damit auf ein anderes Terrain: die gesellschaftliche Auseinandersetzung um die Qualität öffentlicher Güter und die Anerkennung von Sorgearbeit.« Das wäre in der Tat wünschenswert. Allerdings muss sich in den Betrieben dafür noch sehr viel mehr bewegen als bislang.