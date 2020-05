Klipp, klapp, Warze ab

Thomas Frey/dpa Blutiger Westerwald: In »Soko Heidefieber« geht es schlechten Krimiautoren an den Kragen

In der Buchhandlung Patz in Bad Bevensen, einem beschaulichen Kurort in der Lüneburger Heide, liest der bekannte Regionalkrimiautor Armin Breddeloh aus seinem neuesten Werk »Heidefieber«. Wie schon in den Vorgängerromanen fließt auch hier wieder das Blut in Strömen, tropft von Beilklingen und rinnt aus von Bolzenschussgeräten verursachten Kopfwunden – das Publikum ist begeistert. Wenig später findet man Breddelohs Leiche im nahegelegenen Nixengrund, offenbar ermordet – was man daran erkennt, dass dem Toten »mit einem Instrument unbekannter Bauart« beide Augäpfel entfernt und durch Glasaugen ersetzt worden sind. »O Himmel, dachte Gerold. Was ist das für eine kranke Scheiße?«

Gerold, das ist der ermittelnde Hauptkommissar im Mordfall, ein »Bär von einem Mann mit einem Nervenkostüm aus korrosionsfreiem Stahl« und gebrochenem Charakter. Ihm zur Seite steht die attraktive Oberkommissarin Ute Fischer, die »Fischerin«, wie sie von ihrem Chef genannt wird, ein norddeutsches Gewächs mit frechem, plattdeutschem Mundwerk. Schon bald entdecken die beiden, dass sich der Mord im Nixengrund auf exakt die gleiche Weise schon einmal zugetragen hat – und zwar in Breddelohs Roman »Heidefieber«.

Doch bei einem Mord soll es nicht bleiben. Kurz darauf findet auch der für seine Westerwald-Krimis berüchtigte Frieder Lindenthal ein grauenvolles Ende. Kaum hat er es sich in seiner Kellersauna gemütlich gemacht, stürmt sein Mörder herein, fesselt ihn, legt, bevor er die Kabine wieder verlässt, noch eine Flasche Rapsöl auf die heißen Kohlen und wuchtet, um nichts dem Zufall zu überlassen, einen schweren Grabstein vor die Tür. »Der Plopplaut, mit dem das Öl explodierte, klang bescheiden, aber das Feuer röstete Lindenthals Haut von der Stirn bis zu den Knien, und der Brand, der darauf folgte, verzehrte ihn bis auf die Knochen.« Auch diese Tat war bis ins Detail vom Opfer zuvor selbst erdacht und in seinem Erfolgsroman »Blutiger Westerwald« festgehalten worden.

Im Gedenken an Breddeloh wird eine »Soko Heidefieber« ins Leben gerufen, um das sinnlose Morden zu stoppen. Doch vergebens. Man hat die Seite 33 noch nicht umgeblättert, als auch schon zwei weitere Tote zu beklagen sind, denen ihre eigenen Gewaltphantasien zum Verhängnis geworden sind. Am Ende werden es, so viel sei verraten, über hundert Krimiautoren sein, die das Erdenrund verlassen müssen. Und das ist nicht nur der Mordlust des Serienmörders, sondern vor allem der Tatsache geschuldet, dass die Soko, um es einmal wohlwollend zu formulieren, auch nur mit dem personellen Material arbeiten kann, das ihr zur Verfügung steht.

Schöpfer des »Überregionalkrimis« »Soko Heidefieber« ist der Satiriker und Romanautor Gerhard Henschel, und wer sein Werk ein wenig kennt, weiß, dass er sich den Kampf gegen Schundliteratur zur Lebensaufgabe gemacht hat – und das genreübergreifend, egal, ob es sich um die Gutmenschenprosa einer Margot Käßmann oder die notgeilen Altmännerphantasien eines Martin Walser handelt.

Im aktuellen Roman hat sich Henschel nun der Kriminalliteratur zugewandt. Gnadenlos zitiert er, bevor er den Mörder zur blutigen Tat schreiten lässt, aus den Machwerken der Opfer in spe – etwa aus Harry Bölskers historischem Münster-Roman »Das Amulett der Wiedertäufer«: »›Walte deines Amtes, Scherge!‹ befahl der Inquisitor, und Ambrosius Falkenstein gehorsamte. Er zog die rotglühende Zange aus dem Feuer und zwackte Jan van Leiden die Brustwarzen ab. Klipp, klapp! (…) ›Den Adamsapfel nicht vergessen!‹ rief Ruprecht Drachenfels, der Mundschenk des Fürstbischofs Franz von Waldeck, und eine schwangere Gänsemagd, die zuschaute, erlitt eine Fehlgeburt, als van Leidens Gemächt an die Reihe kam.« Unnötig, noch zu erwähnen, welches Schicksal Bölsker erwartet.

Das irrwitzige Geschehen in »Soko Heidefieber« ist ein großer Lesespaß, nicht nur wegen der Fabulierlust, der Gerhard Henschel die Zügel schießen lässt, sondern auch wegen der vielen schrägen Figuren, der ausgetüftelten Tötungsszenarien, der kongenialen Persiflage des klischeegetränkten Krimisprechs und nicht zuletzt wegen Henschels Gespürs für Timing und Situationskomik.

Einer seiner komischsten Einfälle ist die Verwicklung des – real existierenden und mit dem Autor befreundeten – Schriftstellers Frank Schulz in die Handlung. Ein unbedachtes Wort, und schon befindet er sich auf einer Odyssee durch den Balkan, auf der Flucht vor seinem Häscher Gregorios Moraikis, einem »freischaffenden Kopfgeldjäger, dem man nachsagte, dass er als Achtzehnjähriger seine eigene Mutter an ein Armeebordell verkauft habe, um ein paar Spielschulden begleichen zu können.«

Wie man hört, soll es eine Fortsetzung geben, die in der Welt der FIFA-Funktionäre spielt – Arbeitstitel: »Soko Fußballfieber«. Hoffen wir, dass Frank Schulz dann wieder soweit zu Kräften gekommen ist, um von seinem Freund erneut auf eine »Mission impossible« geschickt werden zu können.