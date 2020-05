Verhandlungen um Konjunkturpaket

Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa Lohnarbeit in Zeiten von Corona. Eine Supermarktkassiererin reinigt eine Scheibe aus Plexiglas, die zum Infektionsschutz an der Kasse angebracht wurde (Leipzig,7.3.2020)

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat angekündigt, im Juni ein Konjunkturpaket vorlegen zu wollen. Bis dahin wird verhandelt, in welchen Bereichen gekürzt und in welchen Branchen investiert wird. Der Gastronomieverband Dehoga fordert in der Coronakrise, die Erhöhung des Mindestlohns im kommenden Jahr auszusetzen. Die zuständige Mindestlohnkommission dürfe nicht die Augen vor der Realität verschließen, sagte Dehoga-Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges dem Handelsblatt (Montagausgabe). Sie erwarte eine mindestens einjährige Erhöhungspause.

Auch der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, plädierte für eine Ausweitung des Niedriglohnsektors: »Oberste Priorität in dieser Krise sollt der Schutz der Arbeitsplätze und ein möglichst baldiger Abbau der Kurzarbeit sein«, sagte er dem Handelsblatt. Aus Fratzschers Sicht sollten alle Beschäftigten, auch Beamte, während der Krise auf Lohnsteigerungen verzichten.

Widerspruch kam von Gewerkschaftern und aus der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen. Deren Sozialminister Karl-Josef Laumann sagte der Zeitung: »Wenn jemand in Coronazeiten die Regale im Supermarkt gefüllt hat und ihm jetzt ein höherer Lohn verweigert wird, dann wäre das ein Skandal.« Auch Verdi-Vorstandsmitglied Andrea Kocsis sagte, der Mindestlohn sei ein Beitrag zur Stärkung der Kaufkraft. Die sei entscheidend für die wirtschaftliche Erholung. Die Mindestlohnkommission will bis Juni einen neuen Vorschlag für die Erhöhung zum 1. Januar 2021 unterbreiten. Zu Jahresbeginn war die Lohnuntergrenze von 9,19 Euro auf 9,35 Euro pro Stunde gestiegen.

Vor dem Gespräch der Kanzlerin mit Vertretern von Gewerkschaften und Industrieverbänden am Abend stellten Vertreter von Kapital- und Arbeiterorganisationen am Montag ihre Forderungen. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) verlangte von der Bundesregierung ein Sofortprogramm, um die Rezession einzudämmen und »das Überleben von Betrieben zu sichern«. Im Zentrum müssten Steuerentlastungen für Unternehmen stehen, sagte BDI-Präsident Dieter Kempf dem Handelsblatt. Kempf nannte dabei eine stark ausgeweitete Verlustverrechnung, verbesserte Abschreibungsbedingungen sowie eine Senkung der Einkommens- und Körperschaftssteuersätze für Firmen, damit diese mehr investieren könnten.

Der Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frank Werneke, forderte ein »Konjunkturpaket in der Größenordnung von drei bis vier Prozent des Bruttoinlandsprodukts – also ungefähr 100 bis 150 Milliarden Euro«. Auch sei jetzt die Zeit, über Konsumschecks zu reden. Diese könnten nach Verdi-Vorstellungen über 500 Euro ausgestellt werden für Bezieher niedriger und mittlerer Einkommen, und bei höheren Verdiensten könnte die Summe geringer sein. Von der Neuauflage einer Abwrackprämie zur Stützung der Autoindustrie hält Werneke nichts. Statt dessen sollte lieber eine Mobilitätsprämie etwa in der Höhe des Preises für ein Jobticket eingeführt werden, die dann für den öffentlichen Nahverkehr, ein E-Bike, ein Fahrrad oder auch den Kauf eines Elektroautos verwendet werden könne. (dpa/jW)