Ölkonzern Shell nutzt Coronakrise

Umweltschutzaktivisten von »Ende Gelände« planen mehrere dezentrale Aktionen in verschiedenen Ländern gegen die Shell-Aktionärsversammlung am 19. Mai. Dazu teilten sie mit:

Hundert Menschen werden am Dienstag – mit je 1,5 Meter Abstand zueinander – während der Shell-Jahreshauptversammlung demonstrieren. Der Ölkonzern nutzt die Coronakrise, um seine Türen zu schließen und damit die Teilnahme und Kritik an der Versammlung an seinem Hauptsitz in Den Haag unmöglich zu machen. Trotzdem finden, abgesehen von den Aktionen am Shell-Hauptsitz, Aktionen an mehreren Orten in ganz Europa statt – auch in Deutschland.

»Shell Must Fall«-Sprecherin Nina: »Shell wird sich nicht ändern, solange es ein gewinnorientiertes Aktionärsunternehmen ist. Klimawandel, Ökozid und Menschenrechtsverletzungen werden weitergehen. Die eskalierende Klimakrise macht den Sturz von Shell unausweichlich. Deshalb fordern wir die öffentliche Kontrolle über die Auflösung von Shell.« (…)

Durch die Ölkrise ist Shell am Straucheln. Der Konzern kann sich kaum über Wasser halten und überlebt nun durch Einsparungen und die Aufnahme großer Kredite – finanziert durch öffentliche Gelder. Dieses Geld wird genutzt, um die eigenen Aktien zurückzukaufen und Dividenden auszuzahlen – ein unhaltbarer Zustand. Ohne Mitspracherecht zieht Shell seine Mitarbeitenden, die betroffenen Gemeinden, Ökosysteme und die Gesellschaft als Ganze mit in den freien Fall. (…) »Shell Must Fall« ist ein breites Bündnis, das sich auf massenhaften zivilen Ungehorsam vorbereitet hatte, um die Aktionärsversammlung zu blockieren. (…) Es fordert öffentliche Kontrolle über Shell, damit der Konzern gerecht aufgelöst werden kann. Ölbohrlöcher müssen geschlossen werden, Mitarbeitende müssen nachhaltige und gesunde Arbeitsplätze bekommen, Shell muss Ausgleichszahlungen an die betroffenen Gemeinden (…) leisten, und wir müssen eine dezentralisierte Energiedemokratie für alle aufbauen.

Die Fraktion Die Linke im Sächsischen Landtag warnt davor, in der Coronakrise die Belange des Datenschutzes zu vernachlässigen, und beantragt Maßnahmen, um sensible Daten in der Pandemie zu schützen. Dazu erklären die für Datenschutz sowie für Innenpolitik zuständigen Abgeordneten der Linksfraktion, Antje Feiks und Kerstin Köditz:

Die Überlegungen zu einer Corona-App oder einem Immunitätsausweis sind nur die Spitze des Eisbergs. Datenschutzrechtlich problematisch wird es schon, wenn Eltern ihrer Kita melden müssen, welchen Gesundheitszustand die Angehörigen ihres Haushaltes haben. Gesundheitsschutz muss an erster Stelle stehen. Aber das heißt nicht, dass deswegen alles andere über Bord geworfen werden darf. Es muss mit Augenmaß abgewogen und verhältnismäßig gehandelt werden, wenn auf der Grundlage höchst sensibler Daten die Pandemie bekämpft wird. Vor allem die Verknüpfung von gesundheitsrelevanten mit Orts- und Bewegungsdaten gibt stets Anlass zur Sorge. Die derzeit notwendigen Grundrechtseinschränkungen dürfen nicht genutzt werden, um unverhältnismäßige Datenerfassungs- und Überwachungsmaßnahmen dauerhaft zu legitimieren. Es darf kein Gewöhnungseffekt eintreten. Einschränkungen demokratischer Mechanismen müssen restlos zurückgedreht werden, sobald das Infektionsgeschehen dies zulässt.