Kalbitz bleibt AfD-Fraktionsmitglied

Ralf Hirschberger/dpa Wer könnte ihm noch helfen?: Andreas Kalbitz (Falkensee, 27.4.2019)

Der bisherige Brandenburger AfD-Landeschef Andreas Kalbitz bleibt Mitglied der Landtagsfraktion der Partei. Dafür stimmten am Montag bei einer Sondersitzung in Potsdam nach Fraktionsangaben 18 von 21 anwesenden Abgeordneten, zwei waren dagegen, einer enthielt sich. Die Fraktion hatte dafür ihre Geschäftsordnung geändert, nachdem Kalbitz’ AfD-Mitgliedschaft mit einem Beschluss des Bundesvorstandes vom Freitag annulliert worden war (siehe jW vom Montag).

»Die AfD-Fraktion Brandenburg steht stabil«, sagte Kalbitz am Montag. Das sei aber »keine Kampfansage« an den Bundesvorsitzenden Jörg Meuthen. Dieser hatte die Aufhebung der Mitgliedschaft vorangetrieben. Die Entscheidung über den Fraktionsvorsitz werde verschoben, bis eine rechtliche Klärung erfolgt sei, sagte Kalbitz. Er sei zuversichtlich und gehe zivilrechtlich oder per Schiedsgericht gegen den Annullierungsbeschluss vor. Kalbitz blieb zudem bei seiner Behauptung, dass bei ihm von einer »früheren Mitgliedschaft« in der mittlerweile in der BRD verbotenen Neonaziorganisation »Heimattreue Deutsche Jugend« keine Rede sein könne. Der Vorwurf, eine solche beim Eintritt in die AfD verschwiegen zu haben, ist unter anderem Grundlage für die Annullierung durch den Bundesvorstand.

Nach der bisherigen Geschäftsordnung der AfD-Landtagsfraktion konnten Nichtmitglieder der Partei ihr nicht angehören. Die Fraktion änderte die Geschäftsordnung am Montag einstimmig, eine Zweidrittelmehrheit war dafür nötig. Neben dem Faschisten und Thüringer AfD-Landes- sowie Fraktionschef Björn Höcke gilt Kalbitz als wichtigster Vertreter des – offiziell aufgelösten – »Flügels« der Partei.

Unter Kalbitz holte die AfD 2019 bei der Brandenburger Landtagswahl 23,5 Prozent der Stimmen und wurde zweitstärkste Kraft hinter der regierenden SPD. Nach dem Verlust seiner AfD-Mitgliedschaft ist in der Partei ein offener Machtkampf ausgebrochen. (dpa/jW)