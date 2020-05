Ministerpräsident Haseloff gegen DFB

Ronny Hartmann/dpa Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU)

Magdeburg. Der Beschluss des Deutschen Fußballbundes (DFB) vom Montag, die Saison in der 3. Liga vorbehaltlich der Zustimmung der Politik am 26. Mai fortzusetzen, wurde am Dienstag von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff kritisiert. Der DFB übe »unerträglichen Druck auf Politik und Vereine« aus, sagte der CDU-Politiker – angeblich habe der Verband mit Lizenzentzug gedroht, sollte ein Klub den Spielbetrieb nicht wieder aufnehmen wollen.

»Das können nicht die Spielregeln in unserer Gesellschaft sein«, monierte Haseloff, seine Regierung versuche »gegenzuhalten, solange die Kraft bleibt«. In dem Bundesland dürfen die Drittligisten 1. FC Magdeburg und Hallescher FC bis Ende Mai nur in Kleingruppen von maximal fünf Personen trainieren. (sid/jW)