Kandidatenwechsel in Polen

Czarek Sokolowski/AP/dpa Soll Polens Opposition ins Präsidentenamt hieven: Rafal Trzaskowski von der »Bürgerplattform« (Warschau, 15.5.2020)

Die polnische »Bürgerkoalition« (KO) will mit einem neuen Präsidentschaftskandidaten noch aus ihrem Umfragetief herauskommen. Am Freitag trat die bisherige Kandidatin des Bündnisses aus »Bürgerplattform« (PO), Grünen und »Polnischer Initiative«, Malgorzata Kidawa-Blonska, von ihrer Bewerbung zurück. Damit reagierte sie auf zuletzt katastrophale Werte zwischen zwei und vier Prozent Zustimmung. Vor allem war ihr zum Verhängnis geworden, dass sie sich nicht eindeutig entschieden hatte, ob sie angesichts der rechtlichen Zweifel an der ursprünglich für den 10. Mai geplanten Präsidentschaftswahl weiter kandidieren oder doch zu deren Boykott aufrufen solle.

Neuer Hoffnungsträger der »Bürgerkoalition« ist jetzt der Warschauer Oberbürgermeister Rafal Trzaskowski von der PO. Der 48jährige Politiker hatte 2018 die Kommunalwahl in der polnischen Hauptstadt schon in der ersten Runde mit 56,7 Prozent der Stimmen klar gewonnen – klarer, als es sogar die eigene Partei erwartet hatte.

Seine Nominierung bedeutet allerdings, dass die KO Wahlkampf in erster Linie im Lager der PiS-Gegner führen wird – mit dem Ziel, die PO wieder zur führenden Kraft der Opposition zu machen. Für PiS-Anhänger hat Trzaskowski nichts im Angebot. Er tritt für den gesellschaftspolitisch liberalen Flügel der PO an, hat in Warschau eine »LGBT-Charta« zur Gleichstellung von sexuellen Minderheiten unterzeichnet und in den Schulen Sexualerziehung eingeführt. Beides sind rote Tücher für die PiS, und es zeichnet sich bereits ab, dass die Regierungspartei sich wieder zur Verteidigerin »polnischer Familienwerte« erklären wird. Vor allem aber ist die Nominierung Trzaskowskis ein Frontalangriff auf den Bewerber des Linksbündnisses, Robert Biedron, den bisher einzigen offen schwulen Spitzenpolitiker Polens. Er hat außer seinem Engagement in Gleichstellungsfragen politisch wenig aufzubieten; daher liegen seine Umfragewerte mit sechs Prozent auch nur halb so hoch wie die Unterstützung für die Parteien, die ihn aufgestellt haben.

Schwerer dürfte es Trzaskowski mit seinem Profil in der »Mitte« und außerhalb der Metropolen haben: vor allem gegenüber dem erfolgreichen Newcomer dieses Wahlkampfes, dem ehemaligen TV-Moderator Szymon Holownia. Der »unabhängige« Kandidat vermarktet sich mit einigem Erfolg als nicht zum politischen Establishment gehörender Bewerber. Gemäßigt konservativ, aber nicht aggressiv, verbreitet er um sich die Aura des »idealen Schwiegersohns«, dessen versöhnlicher Stil alle jene anspricht, die sich von den als Gegeifer wahrgenommenen Debatten der Etablierten abgestoßen oder gelangweilt fühlen. Wenn heute gewählt würde, wäre Holownia mit großer Wahrscheinlichkeit derjenige, der gegen Amtsinhaber Andrzej Duda in die Stichwahl käme – und auf den dann die gesammelte Opposition ihre Stimmen konzentrieren müsste, wenn sie Duda wirklich ablösen will.

Allerdings ist bisher in keiner Weise klar, wann die ausgefallene Präsidentenwahl nachgeholt wird. Denn momentan herrscht ein rechtliches Vakuum: Die Wahl hat nicht stattgefunden, aber niemand hat sie im juristischen Sinne abgesagt. Die letzte Neufassung des Wahlgesetzes, von der Regierungsmehrheit am 7. Mai im Parlament beschlossen, gibt der Sejmvorsitzenden Elzbieta ­Witek (PiS) die Befugnis, innerhalb von 14 Tagen einen neuen Abstimmungstermin anzusetzen. Aber noch ist das neue Gesetz nicht in Kraft. Inoffiziell ist vom 28. Juni oder 5. Juli die Rede. Aber wie führende Verfassungsrechtler warnen, ist die Ermächtigung der Sejmpräsidentin nicht von der Verfassung gedeckt – eine Wahl auf Veranlassung Witeks wäre also verfassungswidrig. Der pensionierte Verfassungsrichter Janusz Niemcewicz sagte der Polityka vom 13. Mai, die polnischen Verfassungsväter hätten nicht vorausgesehen, dass eine Regierung das Grundgesetz so nonchalant ignorieren könne, wie es die PiS tue.