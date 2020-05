Nicht katholischer als Papst

Kay Nietfeld/dpa US-Gesandter Richard Grenell (r.) mit dem US-Sicherheitsberater Robert C. O›Brien und dem serbischen Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Milun Trivunac, in Berlin (20.1.2020)

Wenn es nach der Europäischen Union ginge, könnten die Gespräche zwischen Serbien und der Provinz Kosovo, die sich 2008 einseitig und völkerrechtswidrig von Belgrad abgespalten hatte, bald wieder aufgenommen werden. Am Freitag erklärte EU-Außenkommissar Josep Borrell gegenüber dem EU-Parlament, Belgrad und Pristina müssten enger zusammenarbeiten, um eine Normalisierung der Beziehungen zu erreichen. Die von Brüssel geleiteten Gespräch waren im November 2018 auf Eis gelegt worden, nachdem die damalige kosovarische Regierung die Zölle auf serbische und bosnische Waren auf 100 Prozent erhöht hatte.

Borrell unterstrich in seiner Stellungnahme, dass die EU die Führung bei den Gesprächen innehabe. Er fügte hinzu, dass aber eng mit den Vereinigten Staaten zusammengearbeitet werde. Die EU und die USA hätten eine gemeinsame Agenda in der Region, unterstellte der EU-Offizielle. Kein Wort verlor er indes darüber, welche Rolle Russland bei den Verhandlungen spielen solle.

Moskau hatte sich in der vergangenen Woche zu Wort gemeldet. Der russische Botschafter in Belgrad, Alexander Botsan-Chartschenko, unterstrich in einem Interview mit der serbischen Zeitung Politika anlässlich des Tages des Sieges, dass seine Regierung eine »unabhängige Sicht« auf die Situation habe. Es gehe darum, dass »der Verhandlungsprozess in einem vernünftigen, für uns akzeptablen völkerrechtlichen Rahmen auf der Grundlage der Resolution 1244 des UN-Sicherheitsrates stattfindet«, sagte der Diplomat. Wenn es eine Einigung gebe, müsse zudem darüber nachgedacht werden, diese durch eine neue UN-Resolution zu bestätigen und damit die aus dem Jahre 1999 abzulösen. Zudem sei der Austausch von Territorien zwischen Serbien und Kosovo denkbar.

Diese Idee, die bereits im Sommer 2018 vom serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic ins Gespräch gebracht worden war, ist einer der größten Konfliktpunkte – vor allem zwischen den westlichen Staaten. Die Bundesrepublik lehnt sie kategorisch ab. Was am Mittwoch bei der Bundestagsdebatte zur Verlängerung des deutschen KFOR-Mandats vom deutschen Außenminister Heiko Maas erneut betont wurde. Denn Berlin sieht darin die Gefahr, dass neue Konflikte befeuert werden und auch andere Staaten Gebietsansprüche an ihre Nachbarn stellten könnten. Dass es die Bundesrepublik war, die die Ethnifizierung der Konflikte im ehemaligen Jugoslawien befeuert und so die kriegerische Zerstörung des sozialistischen Vielvölkerstaats bewusst vorangetrieben hatte, wird dabei verschwiegen.

Für einen Landtausch hatten sich in den vergangenen Monaten immer wieder die USA ausgesprochen. Besonders der von Präsident Donald Trump als Sonderbeauftragter für den Dialog zwischen Serbien und Kosovo eingesetzte Diplomat Richard Grenell befürwortet ihn, wenn dadurch beide Seiten ihren Konflikt beilegten. Für Trump geht es offensichtlich darum, noch vor der für November dieses Jahres angesetzten Wahl einen außenpolitischen Erfolg zu erzielen.

Widerstand gegen die Pläne gibt es auch im Kosovo. Vor allem der zwar durch ein Misstrauensantrag abgesetzte, doch weiterhin regierende Ministerpräsident Albin Kurti lehnt einen solchen Austausch ab. Er vermutet sogar, dass seine von den USA orchestrierte Absetzung im direkten Zusammenhang mit einem vorbereiteten Deal zwischen Vucic und dem kosovarischen Präsidenten Hashim Thaci stehe. Die beiden Politiker waren am 2. März mit hochrangigen US-Vertretern im Weißen Haus zusammengekommen.

Doch auch in der EU wird mittlerweile die deutsche Position in Frage gestellt. Vor dem Westbalkangipfel am 6. Mai sagte Borrell gegenüber Journalisten in Hinblick auf eine mögliche Einigung über einen Austausch von Territorien, das sei Sache der beiden Konfliktparteien. Er fügte hinzu, die EU könne »nicht katholischer sein als der Papst«. Die Rolle Brüssels sei es, so der spanische Politiker, den Dialog zwischen Belgrad und Pristina zu erleichtern. Dabei dürfte es Borrell vor allem darum gehen, dass die EU in der Region gegenüber den USA nicht ins Hintertreffen gerät.