Kahlschlag bei »Galeria Karstadt-Kaufhof«

Paul Zinken/dpa Ungewisse Zukunft: Welche Filialen geschlossen werden, hat das Management noch nicht mitgeteilt

Bis zu 80 der derzeit noch rund 170 Filialen von »Galeria Karstadt-Kaufhof« könnten bei der anstehenden Sanierung geschlossen werden. Das sieht der erste Entwurf eines Sanierungskonzeptes für die Warenhauskette vor, der am Freitag dem Gesamtbetriebsrat und Gläubigervertretern vorgelegt wurde. Die Geschäftsführung scheint mit dem Manöver den Druck auf die Beschäftigten erhöhen zu wollen. Die Zahl der bedrohten Filialen könne sich noch reduzieren, wenn die Vermieter und andere Beteiligte zu Zugeständnissen bereit seien, berichtete dpa. Nach Informationen der Wirtschaftwoche wird mit Abbau von insgesamt rund 5.000 Vollzeitstellen gerechnet. Aktuell beschäftigt »Galeria Karstadt-Kaufhof« noch rund 28.000 Mitarbeiter.

Bei der Gewerkschaft Verdi sorgten die Pläne der Warenhaussanierer für Empörung. Verdi-Vorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger warf dem Konzern vor, einen »Kahlschlag auf Kosten der Beschäftigten« zu planen. »Das ist brutal! Es hat den Anschein, dass die Unternehmensleitung und der Eigentümer die Coronakrise missbrauchen, um ihre ursprünglichen Planungen von Standortschließungen und Entlassungen doch noch umzusetzen«, sagte die Gewerkschafterin. Noch kurz vor Weihnachten hatte die Gewerkschaft mit dem Konzern einen Sanierungstarifvertrag abgeschlossen, der unter anderem eine Standort- und Beschäftigungssicherung enthielt. Seitdem »Galeria Karstadt-Kaufhof« Anfang April ein Schutzschirmverfahren der Bundesregierung nutzte, ist der Vertrag jedoch Makulatur.

Laut eines Berichts des Kölner Stadt-Anzeigers (Samstag) stehen auch 20 der 30 Filialen von Karstadt-Sport vor dem Aus. Noch härter treffen solle es die neu gegründete Tochter Atrys, die die Reisebüros von Galeria betreibt. Geschlossen werden sollen demnach 100 der 130 Reisebüros. Außerdem soll allein in der Essener Zentrale von Galeria eine dreistellige Zahl an Jobs wegfallen, dort arbeiten derzeit 1.600 Menschen. Die Zentrale von Karstadt-Sport mit 60 Mitarbeitern, ebenfalls in Essen, soll ersatzlos gestrichen werden. (dpa/AFP/jW)