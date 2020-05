Kampf um Tamansari

Lita Okta »Tamansari kämpft weiter«: Demonstration in Jakarta vor dem Ministerium für Landwirtschaft und Raumordnung (15.1.2020)

Am 2. April 2015, 60 Jahre nach der ersten asiatisch-­afrikanischen Konferenz, die als Geburtsstunde der »Bewegung der blockfreien Staaten« gilt, erklärte Bürgermeister Ridwan Kamil die indonesische Stadt Bandung zur »Stadt der Menschenrechte«. Am 10. Dezember des Jahres trat die entsprechende Charta in Kraft. Damit wurden die Rechte, Verantwortlichkeiten und Verpflichtungen der Stadt Bandung festlegt, welche für »die Förderung, den Schutz und die Anerkennung der Rechte ihrer Bürger« notwendig seien, wie es in der Präambel heißt.

Der Kampf um den inmitten des Geschäftszentrums Bandungs liegenden Stadtteil Tamansari zeugt indes vom Gegenteil. Im Rahmen einer Auktion der Stadtadministration wurde der Grund und Boden Tamansaris 2017 an das Bauunternehmen »PT. Sartonia Agung« verkauft, das sich auf der schwarzen Liste der Nationalen Agentur für die öffentliche Beschaffung befindet – Hintergrund waren Vertragsbruch und Fahrlässigkeit: Eine Brücke stürzte während ihres Baus ein, was vier Menschen das Leben kostete. Bei dem verkauften Boden handelt es sich jedoch um Gemeindeland, für das die Regierung kein Landnutzungszertifikat besitzt und somit auch kein Recht auf Erteilung einer Baugenehmigung hat.

Das indonesische Agrargrundgesetz besagt hingegen, dass jede Gemeinde, die mehr als 20 Jahre auf Gemeindeland gelebt oder gearbeitet hat, als Eigentümerin des Landes angesehen werden muss. Da die Bewohner Tamansaris schon seit weitaus mehr als 20 Jahren offiziell dort leben, haben sie gesetzlich ein Recht auf ein Landnutzungszertifikat, das ihnen allerdings nie ausgehändigt wurde.

Das Bauunternehmen plant indes einen Wohnhausblock, »Rumah Deret«, der angeblich für die Bewohner gedacht ist. Während des Baus sollen sie in das abgelegene, 30 Kilometer entfernte Rancacili ziehen. Diesem Plan haben die Tamansaris nie zugestimmt, und auch die Mieten der neuen Wohnungen werden für sie unerschwinglich sein. Hinter dem Projekt stehen groß angelegte Regierungsprogramme. Das aktuell größte davon heißt »National Slum Upgrading Project« (NSUP) und wird von der Weltbank und der Asiatischen Infrastrukturinvestmentbank gefördert.

Ein wichtiger Teil davon ist das Programm »Kota Tanpa Kumuh« (»Stadt ohne Slums«, Kotaku) des Wohnungsministeriums, das als nationale Strategie zur Armutsbekämpfung und zur Unterstützung des NSUP dienen soll. Offiziell als gemeinnützig dargestellt, stehen hinter dem Projekt ganz offensichtlich kommerzielle und wirtschaftsdienliche Interessen. Eines der Ziele von Kotaku soll die Beseitigung städtischer Slums durch die Bereitstellung von Wohnraum sein. Von der Art und Weise der Durchführung bekommt man am Beispiel Tamansaris einen Eindruck.

Im Dezember 2017 fand die erste Räumung statt, bis dahin lebten in Tamansari 197 Familien in 90 Häusern. Die brutale Aktion ließ trotz des starken Widerstands nur 33 Familien und 16 Häuser zurück. Viele gingen aufgrund des extremen Drucks seitens des Bauunternehmens und der Regierung. Zwischen März 2018 und Januar 2019 fanden weitere Räumungsversuche statt. Das Abwassersystem wurde zerstört, und die Einschüchterungsversuche mit Hilfe von Polizei und bezahlten Schlägertrupps dauerten an. Immer wieder bemühten sich die Bürger Tamansaris bei den zuständigen Behörden um Vermittlung, doch niemand kümmerte sich. Es wurden unzählige Demonstrationen und Veranstaltungen organisiert.

Brutale Vertreibung

Die brutalste Räumung ereignete sich am 12. Dezember 2019, zwei Tage nachdem sich Bandung zum Internationalen Tag der Menschenrechte als »Stadt der Menschenrechte« feierte. Während der Fall noch vor Gericht stand, kamen ohne offizielle Ankündigung Kommunal-, National- und Zivilpolizei, nationale Streitkräfte, Paramilitärs und bewaffnete Schlägertrupps und zerstörten den kompletten Stadtteil. Sie rissen mit Baggern die Häuser ab, währenddessen die Bewohner versuchten, ihre Besitztümer und Kinder in Sicherheit zu bringen. Vieles ging jedoch verloren, da vor der Zerstörung nicht genug Zeit blieb. Nationalpolizisten »halfen«, indem sie ohne Erlaubnis der Bewohner einige von deren Sachen nach Rancacili brachten.

Kinder wurden verletzt, weinten und schrien und mussten zusehen, wie ihre Familien mit Schlagstöcken verprügelt und von Polizisten mit Steinen beworfen wurden. Auch potentiell tödliche Tränengasgeschosse kamen zum Einsatz. Doch die Menschen gaben alles, um ihr Zuhause zu verteidigen. Sie bauten Barrikaden und verteidigten Tamansari mit ihrem ganzen Mut.

Letztendlich wurden alle Menschen aus dem gesamten Areal vertrieben, von den Einsatzkräften aber weiter verfolgt. Sie schlugen auf sie ein und verhafteten einige willkürlich – 21 Menschen wurden festgenommen, mindestens 37 Menschen wurden verletzt, unter ihnen auch Kinder. Ein Baby hatte noch wochenlang entzündete Augen als Folge von Tränengas und Staub. Auch auf Enjo prügelten mehrere Dutzend Beamte mit Schlagstöcken ein. Der junge Mann aus Tamansari musste wegen schwerer Kopfverletzungen auf die Intensivstation gebracht werden und war bis Mitte März an den Rollstuhl gebunden.

Arif Danun Zu Recht wütend: Die Bewohnerin Eva Eryani Effendi verurteilt die plötzliche, illegale Räumung ihres Viertels (12.12.2019)

Das einzige Gebäude des Stadtteils, das nicht zerstört wurde, ist die Moschee. Dort leben bis heute die meisten der Vertriebenen – ungefähr 20 Familien und eine stetig wachsende Zahl an Unterstützern. Direkt neben der Moschee sieht man nun die Trümmer Tamansaris: Haufen von Steinen und Gegenständen, Erinnerungen an ein friedliches gemeinschaftliches Leben und vor allem an ein Zuhause voller kollektiver Erinnerungen; ganze Lebensgeschichten haben sich hier abgespielt. Doch nicht nur die Erinnerungen, auch der Lebensraum und die Existenzgrundlage ist den Menschen genommen worden – alle, vor allem die Kinder, sind schwer traumatisiert.

Mitverantwortlich für diese Tragödie ist der amtierende Bürgermeister Bandungs, Oded M. Danial. Am Tag darauf entschuldigte er sich zwar vor der Presse, will aber keine Konsequenzen ziehen und die Bebauung wie gehabt fortführen. Aber auch Kamil, der vorherige Bürgermeister und jetzige Gouverneur von Westjava, war beteiligt an den begangenen Verbrechen.

Trotz mehrfacher Aufforderung untersuchte die Nationale Menschenrechtskommission bei keiner der vollzogenen Räumungen in Tamansari die zahlreichen Menschenrechtsverletzungen durch die Staatsgewalt. Die Regierung Bandungs beruft sich im Fall von Tamansari auf Ansprüche aus der niederländischen Kolonialzeit Indonesiens (Kaufvertrag von 1930), die jedoch offiziell mit der Unabhängigkeit des Landes aufgehoben wurden. Damit hat die Regierung kein Recht, das Land in Besitz zu nehmen.

Diese »Slumverbesserungsinitiativen« stehen auch in Verbindung mit dem von der indonesischen Regierung unter Joko Widodo ins Leben gerufenen »100-0-100-Programm«, das für 100prozentigen Zugang zu Trinkwasser, null Slums und 100prozentige sanitäre Anlagen steht. Ein offensichtlich utopischer Plan, dessen Ende bereits für 2019 angedacht war.

Auch auf internationaler Ebene richtet das Programm »Cities Without Slums« der Weltbank in der ganzen Welt unter dem Vorwand der Armutsbekämpfung viel Schaden an. Die Huffington Post präsentierte 2015 Ergebnisse ihrer dazu gemeinsam mit dem »International Consortium of Investigative Journalists« durchgeführten Untersuchung: »Mehr als drei Millionen Menschen wurden zwischen 2004 und 2013 physisch oder wirtschaftlich durch fast 1.000 von der Weltbank finanzierte Projekte vertrieben.« Nicht die Armut wird hier bekämpft, sondern die Armen selbst.

Druck von allen Seiten

Die Lage Tamansaris ist wirtschaftlich sehr wertvoll und interessant für Investoren, ein »Filetstück«. Allein in der Stadt Bandung sind Hunderte ähnliche Maßnahmen unter dem Vorwand der »Verbesserung von Slums« geplant. Und es gibt in ganz Indonesien ähnliche Fälle.

Online und im Fernsehen werden unterdessen Falschmeldungen über den Fall Tamansari verbreitet. So behauptet das Ministerium für Landwirtschaft und Raumordnung, das auch für die Landnutzungszertifikate zuständig ist, inzwischen vor der Presse, dass das geräumte Land der Regierung gehöre, wofür es wie oben dargestellt keine Grundlage und auch keine Beweise gibt. Die Medien in Indonesien werden strengstens kontrolliert und auch zensiert. Journalisten Gewalt anzudrohen, damit sie ihre Fotos löschen, ist gängige Praxis. Auch Morde an Journalisten und Aktivisten sind in Indonesien nicht selten.

Die in der Moschee Untergekommenen werden jetzt von der islamischen Organisation MUI aufgefordert, das Gotteshaus zu verlassen. Auch sie stehen womöglich ebenfalls unter dem Druck der Regierung, denn zuvor hatten sie den Menschen dort Asyl gewährt.

Immer wieder werden Plakate und Flyer gegen die Bewohner und Unterstützer von Tamansari aufgehängt. Es soll der Anschein erweckt werden, sie seien von den Nachbarn hergestellt worden, stammen aber eindeutig nicht von ihnen. Die Regierung scheint verzweifelt über den Widerstand der Bürger Tamansaris und ihrer Unterstützer, der von Tag zu Tag wächst. Auch Bagger werden noch immer regelmäßig als Einschüchterungsversuche vorbei geschickt.

Arif Danun Keine Gnade: Vor allem die Kinder Tamansaris sind durch die brutale Vertreibung traumatisiert worden (12.12.2019)

Doch die Menschen von Tamansari geben nicht auf. Ihre Willensstärke, ihr Zusammenhalt und ihr Mut sind nicht zu brechen. Es gibt Diskussionen, Filmvorführungen, Konzerte und Ausstellungen, selbst in den Ruinen finden noch Veranstaltungen statt. Tamansari hat viele Aktivistenkollektive und Künstler angezogen. So ist beispielsweise der Streetart-Künstler Terorski ein dauerhafter Unterstützer der Gemeinde geworden. Kollektive wie die »Anti-Räumungs-Allianz« (ARAP), die »Bandung Supporter Alliance« oder die »Kolektifa« (Kolektif Anti Fasis) haben durch Tamansari zusammen gefunden und sind nun permanent am Widerstand beteiligt.

Vom 13. bis 26. Januar fanden zwei Wochen lang täglich Demonstrationen vor den verantwortlichen Behörden in der indonesischen Hauptstadt Jakarta statt. Auch dort wurden zahlreiche Veranstaltungen organisiert; von Diskussionen, über Workshops bis zu Konzerten und Performances war so ziemlich alles dabei, was man sich unter kreativem Protest vorstellen kann. Zahlreiche Aktivisten schlossen sich an. Unterstützt wurden die Aktionen außerdem von der NGO »Institut für Rechtshilfe«.

Kampf geht weiter

Anlässlich der Räumung Tamansaris, die am 12. Februar genau zwei Monate her war, wurde in den Ruinen des Stadtteils ein dreitägiges Kunst- und Musikfestival veranstaltet und am 10. März eine Pressekonferenz abgehalten. Gesprochen wurde nicht nur über die Zwangsräumung und die staatliche Gewalt, auch die Vermögensverluste der Einwohner wurden thematisiert. Während der Räumung verschwanden wertvolle Dokumente wie Diplome, Geburtsurkunden und Familienkarten. Die Menschen konnten nicht arbeiten, da die Materialien und Grundlagen dafür zerstört wurden. Beklagt wurde zudem die psychische und gesundheitliche Belastung aufgrund der fehlenden Lebensgrundlagen. Die Kinder seien zu traumatisiert, um in die Schule zu gehen. Den Menschen in Rancacili solle es ebenfalls nicht gut gehen. Doch die Bewohner versicherten sich ihres engen Zusammenhalts und ihres Ziels, das Leben und die Wirtschaft der Gemeinde wieder aufzubauen.

Folgende Forderungen wurden gestellt:

1. Die Regierung der Stadt Bandung muss für die Zwangsräumung und die daraus resultierenden psychischen, physischen und materiellen Schäden der Bewohner und Unterstützer Tamansaris Verantwortung übernehmen!

2. Die Regierung der Stadt Bandung soll für die Verluste durch mindestens 100 verlorene Arbeitstage der Bewohner und Unterstützer Tamansaris aufkommen!

3. Die Regierung der Stadt Bandung soll schnell auf die Forderungen reagieren!

Die Geschichte Tamansaris erzählt von Gentrifizierung, Landraub, Korruption, staatlicher Repression, Menschenrechts- und anderen Rechtsverletzungen sowie anderen verfassungswidrigen Aktionen seitens der Administration von Bandung. Dies gilt allerdings nicht nur für die Provinzhauptstadt, sondern beschreibt die Politik der indonesischen Regierung an sich.

Hinter dem demokratischen und rechtsstaatlichen Schleier steckt ein Autoritarismus, der mit grenzenloser Brutalität und ohne Rücksicht auf die Rechte der Menschen seine Unternehmens- und Handelsinteressen durchsetzt. Eine langsame Ausrottung und Segregation der unteren Klasse erinnert an koloniale Praktiken.

Doch der Widerstand wächst und gedeiht, die Bürger Tamansaris und die Unterstützer geben nicht auf, und das Areal ist noch nicht verloren. Dies ist ein Aufruf zur internationalen Solidarität! Unterstützt den Kampf um Tamansari!