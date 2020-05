Martin Schutt/dpa »Nur ein älteres Ehepaar stiftete Unfrieden unter den Besuchern, konnte aber rasch verprügelt und in den Brunnen geworfen werden.«

Die Öffnung der Thüringer Restaurants und Bars ist am Freitag in Weimar mit einem Volksfest gefeiert worden. Auf dem Herderplatz ließen 500 Bürger den langtägigen Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich in Sprechchören als »Größten Friseur aller Zeiten« hochleben, der mit seinem Marsch in Gera die Anschaltung der Thüringer Gastronomie durchgesetzt habe.

Zunächst wurde ihm von der Vereinigung der Verfluchten des Merkelregimes der Alternative Weimarer Menschenrechtspreis verliehen. Der renommierte Virulant Ken Jebsen hielt vor einem gekreuzigten Grundgesetz eine kurze Andacht. Er trug wie Kemmerich ein Al-Bundy-T-Shirt zu Cowboystiefeln.

Nach dem Festakt begann ein buntes Kulturprogramm bis tief in die Nacht: Table-Dance mit Anfassen und Saufen aus dem Eimer. Für die kleinen Gäste waren eine Schlammpfützen-Hüpfburg und ein Waschbären-Schießstand aufgestellt worden. Es gab Thüringer Würste, nach alter Väter Sitte von kasernierten osteuropäischen Schlachthofmitarbeitern mit der Hand abgedreht, und Mousse au Schwein zum Dessert.

Ein kleiner Wehrmachtstropfen war die Absage des Konzerts von Xavier Naidoo, der ursprünglich begleitet vom Landespolizeiorchester mit einem Hans-Albers-Programm auftreten sollte. Er ist nach Angaben seines Managements von Mossad-Agenten entführt worden und soll zusammen mit Uwe Steimle und Hans Söllner in einer Karaokebar auf der dunklen Seite des Mondes festgehalten werden.

Straftaten oder tätliche Auseinandersetzungen hat es auf dem Fest nach Angaben der Polizei nicht gegeben. Nur ein älteres Ehepaar stiftete Unfrieden unter den Besuchern, konnte aber rasch verprügelt und in den Brunnen geworfen werden.

Der neu eingestellte Weimarer Seuchenbeauftragte zeigte sich dieser Zeitung gegenüber überzeugt, dass den Teilnehmern des Volksfestes keine Ansteckungsgefahr gedroht habe. Er selbst, so Dr. Postel, habe sich vergewissert, dass die Gäste beim Gruppensex hinter der Herderkirche die Anstandsregeln beachtet und es nur mit Familienmitgliedern getrieben hätten.