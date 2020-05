Folgsamer Schuldner

Valentyn Ogirenko/REUTERS Staatschef Wolodimir Selenskij wartet artig auf mehr Geld aus Washington

Die Ukraine hat auch die zweite Hauptforderung des Internationalen Währungsfonds für die Gewährung neuer Kredite erfüllt. Am Mittwoch verabschiedete das Parlament in Kiew das neue Bankengesetz. Für die Vorlage stimmten 270 der 450 Abgeordneten, deutlich mehr als nötig. Nach der Freigabe des Handels mit Ackerland im April erfüllte Kiew damit auch ein zweites Kriterium des Internationalen Währungsfonds (IWF) für die Gewährung frischen Geldes. Im Prinzip zugesagt ist ein neuer Kreditrahmen über 5,5 Milliarden US-Dollar.

Das Bankengesetz ist faktisch eine »Lex Kolomojskij«. Die Entscheidung der Nationalbank von 2016, die Kolomojskij gehörende »Privatbank« zu nationalisieren, wird an Bedingungen geknüpft, die praktisch nicht zu erfüllen sind. Damit wird Klagen Kolomojskijs auf Rückgabe des Instituts oder Entschädigung die Grundlagen entzogen. Rechtlicher Schönheitsfehler des Gesetzes: Es ignoriert das Rückwirkungsverbot, einen Grundpfeiler bürgerlicher Rechtsstaatlichkeit – auch wenn es keinen Falschen trifft: Kolomojskij und sein Geschäftspartner Gennadij Bogoljubow hatten in der Vergangenheit über nie zurückgezahlte Kredite der »Privatbank« an ausländische Scheinfirmen Milliarden aus dem Institut herausgezogen. Das Geldhaus galt aber als »systemrelevant«, weil sie den Großteil der privaten Girokonten im Lande führte. Finanziert wurde die Nationalisierung damals mit Geld des IWF. Insofern ist es verständlich, dass der Fonds nun nicht so dastehen will, dass im Falle einer Rückgabe von seinem Geld ein Oligarch mit zweifelhaftem Ruf »gerettet« worden sei.

Der ukrainische Ministerpräsident Denis Schmygal gibt sich jetzt optimistisch. In einem Interview mit dem Handelsblatt vom Dienstag kündigte er an, das Geld des IWF für ein großangelegtes staatliches Investitionsprogramm zu verwenden. Der Bau von Straßen und Brücken schaffe 100.000 neue Arbeitsplätze, die Stahlindustrie werde angekurbelt, auch umfangreiche Rüstungsaufträge des Staates würden die indus­trielle Basis des Landes stärken.

Was der Regierungschef nicht dazusagte – und der Korrespondent des Handelsblatts auch nicht nachfragte: Er war gerade dabei, das Geld des IWF zweimal auszugeben. Denn zumindest rechnerisch geht das, was vom IWF an die Nationalbank überwiesen wird, nur als durchlaufender Posten in die Bilanz der Zentralbank ein. Denn fast genausoviel muss die Ukraine in diesem Jahr an Schuldendienst leisten. Ansonsten droht ihr die Gefahr des Staatsbankrotts, die Schmygal etwas voreilig für gebannt erklärte.

Geld drucken

Lösbar wäre dieses Problem nur, wenn die Ukraine die Gelddruckmaschine anwürfe. Natürlich könnte Schmygal sein Programm zur Stärkung der Binnenkonjunktur mit neu gedruckten Griwna finanzieren – freilich um den Preis, dass die Inflation stiege und die Landeswährung international unter Druck geriete. Das mag erklären, warum das »Vertrauen« internationaler Geldgeber in die Ukraine, das der Ministerpräsident als »gewachsen« bezeichnete, bei Licht betrachtet eher von deutlicher Vorsicht gekennzeichnet ist. So sagte EU-Nachbarschaftskommissar Oliver Varhelyi zwar in dieser Woche dem ukrainischen Außenminister Dmitro Kuleba neue EU-Hilfen in Höhe von 500 Millionen Euro zu – gezahlt werde aber erst nach der Freigabe des Geldes durch den IWF. Man muss das so lesen, dass keine der beiden relevanten Geldquellen der Ukraine allein ins Risiko gehen will.

Vom privaten Kapitalmarkt ist sowieso keine Rede. Die Ukraine hatte 2019 durch die Emission extrem hoch verzinster Schuldverschreibungen zwar einiges spekulatives Kapital angezogen, sich aber damit die hohe Staatsverschuldung, die sie 2020 und 2021 jeweils ein Drittel der Steuereinnamen kosten dürfte, selbst geschaffen – eine Prognose der Vorgängerregierung, die noch vor dem Ausbruch der Coronakrise veröffentlicht wurde. Ob sie aktuell noch haltbar ist, kann man bezweifeln. Hinzu kommt, dass die Privatüberweisungen ukrainischer Arbeitsmigranten im EU-Ausland durch die Schließung der Grenzen auch ungewiss geworden sind. Bislang handelte es sich hierbei um die größte Devisenquelle der Zentralbank.

Gefragte Niedriglöhner

Die Regierung in Kiew ist offenbar unschlüssig, wie sie mit dieser Situation umgehen soll: entweder auf eine rasche Öffnung der Grenzen drängen und damit wie in der Vergangenheit einen Teil der Erwerbslosigkeit exportieren. Oder die Grenzen geschlossen halten und damit eine industrielle Reservearmee aufbauen, die die inländischen Löhne noch weiter drückt. Im Moment spricht einiges dafür, dass die zweite Option verfolgt wird. Regierungsvertreter fordern bereits, dass Arbeiter das Land nur verlassen dürfen, wenn sie einer stabilen und gut bezahlten Tätigkeit im Ausland nachgehen. Was auf den ersten Blick fürsorglich anmutet, ist de facto ein Ausschlusskriterium. Schließlich weiß jeder, dass ukrainische Mi­granten – wie alle – in erster Linie im Niedriglohnsektor gefragt sind.