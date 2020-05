Ideologisch aufgeheiztes Dauerthema

Thomas Frey/dpa Verstauen einer Blutkonserve in Koblenz (Archivbild)

In Zeiten schwerer Katastrophen und Pandemien sinkt häufig die Bereitschaft, Blut zu spenden. Da laut Fachverbänden bundesweit täglich 15.000 Blutspenden allein für Herzpatienten benötigt werden, könnte ein schwindender Vorrat schnell drastische Folgen haben. Um so absurder erscheint einer Reihe von Politikern verschiedener Parteien und vielen Organisationen, wie etwa dem Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD), der Ausschluss zahlreicher Menschen von der Möglichkeit, Blut zu spenden. Auf Grundlage der »Richtlinie zur Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen und zur Anwendung von Blutprodukten« der Bundesärztekammer von 2017 gilt das zum Beispiel für Männer, die in den letzten zwölf Monaten sexuelle Kontakte zum eigenen Geschlecht hatten – und generell für »Personen, deren Sexualverhalten ein gegenüber der Allgemeinbevölkerung deutlich erhöhtes Übertragungsrisiko für durch Blut übertragbare schwere Infektionskrankheiten« wie AIDS oder Hepatitis berge – darunter auch Heterosexuelle mit häufig wechselnden Partnern.

Als schwuler Mann darf aber nur Blut spenden, wer zwölf Monate ganz auf sexuelle Kontakte verzichtet hat. Am Donnerstag erreichte das ideologisch aufgeheizte Dauerthema einmal mehr den Bundestag, bevor dieser mit den Stimmen der Regierungsfraktionen das »Zweite Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite« beschloss. Darin findet sich auch der Passus, dass »die Bewertung des Risikos, das zu einem Ausschluss oder einer Rückstellung von bestimmten Personengruppen von der Spende führt«, im Fall neuer Erkenntnisse zu überprüfen sei.

Für Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke und die FDP stellte dies eine Provokation dar – Grüne und FDP brachten jeweils Änderungsanträge ein, die jedoch mehrheitlich abgelehnt wurden. »Wir fordern eine Überprüfung einmal im Jahr und zum anderen ein Verbot direkter und indirekter Diskriminierung«, hatte der Grünen-Abgeordnete Sven Lehmann am Montag mit Blick auf Blutspenden von homo- und bisexuellen Männern sowie transgeschlechtlichen Menschen gefordert.

Das vom Schwulen Jens Spahn (CDU) geführte Bundesgesundheitsministerium hatte im April klargestellt, es halte weiterhin »fachlich für vertretbar«, betroffene Männer erst »nach einer zwölfmonatigen Karenzzeit zur Blutspende zuzulassen«, da sie ein deutlich höheres Risiko für durch Blut übertragbare schwere Infektionskrankheiten hätten.

Parteien, die diese Regelung ändern wollen, versuchen dies nun über den Bundesrat. Am Donnerstag nahm die Bremische Bürgerschaft mit den Stimmen der Koalition und der CDU den Antrag an, sich auf diesem Weg dafür einzusetzen.