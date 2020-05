»Einfluss der Autolobby ist enorm«

Monika Skolimowska/Uli Deck/ZB/dpa Die Autokonzerne VW, BMW und Daimler genießen hierzulande bei ihren Forderungen bisweilen Narrenfreiheit

Die deutschen Autokonzerne schütten Milliardendividenden an ihre Aktionäre aus und rufen gleichzeitig nach Staatshilfen. Wie krisenfest sind die Unternehmen?

Finanziell sind Daimler, BMW und Volkswagen trotz Dieselskandal gut aufgestellt, viel besser als andere Branchen. Deshalb wollen die drei Konzerne in diesem Jahr zusammen rund 5,8 Milliarden Euro an Dividenden ausschütten. Gleichzeitig verlangen sie von der Politik – und damit von der Gesamtheit der Steuerzahler – die Finanzierung von Autokäufen. Wohl auch, weil sie merken, dass sie mit ihren gegenwärtigen Modellen in der Krise falsch aufgestellt sind. Die Autos deutscher Konzerne sind im Schnitt zu groß, zu schwer und zu teuer. Offenbar dachte man, die weltweiten Entwicklungen hin zu batterieelektrischen Fahrzeugen aussitzen zu können.

Dividenden ausschütten und gleichzeitig Staatshilfen fordern: Wie passt das zusammen?

Überhaupt nicht! Es ist unsozial, Gewinne privatisieren und Risiken sozialisieren zu wollen. Die Bundesregierung ist gefragt, eine solche Unverschämtheit nicht zuzulassen. Konzerne mit finanziellen Polstern, die dick genug für Milliardendividenden sind, müssen von Staatsbeihilfen ausgenommen werden. Die begrenzten Mittel sollten vor allem solchen Branchen und Einrichtungen das Überleben sichern, die in den letzten Jahren keine so üppigen Gewinne machen konnten.

Die Absatzzahlen brächen ein, und an der Autoindustrie hingen Hunderttausende Arbeitsplätze, heißt es dann immer.

Deshalb müssen die Hersteller die in den letzten Jahren erzielten Gewinne jetzt nutzen, um ihr Angebot umzustellen. Die Zulassungszahlen von Fahrzeugen mit Elektroantrieb sind in der Krise nahezu konstant. Hier muss mehr Angebot geschaffen werden. Kleine, leichte und sparsame E-Fahrzeuge, die energie- und ressourcenschonend bei Produktion, Nutzung und Entsorgung sind, können die Arbeitsplätze mittelfristig sichern. Aktuelle Ankündigungen zum Stellenabbau sind nicht zuletzt auf seit Jahren bestehende Überkapazitäten zurückzuführen. Jetzt wird damit Druck gemacht, um weitere Staatshilfen zu bekommen.

Braucht es nicht politische Investitionen, um eine ökologische Neuausrichtung durchzusetzen?

Unbedingt. Ein wichtiger Treiber der Veränderung sind etwa die CO2-Grenzwerte der EU. Erst als klar war, dass diese für die Jahre 2020 und 2021 wirklich kommen werden, haben die Konzerne Entscheidungen in Richtung E-Antrieb getroffen. Die wichtigste politische Intervention der letzten Jahre kam also aus Brüssel. Die zuständigen Bundesminister haben offenbar noch nicht erkannt, dass man mit weiteren Fördermitteln für Verbrennungsmotoren den Anschluss verpasst. Klimaschädliche Subventionen, wie der geringere Steuersatz für Dieselkraftstoff oder das Dienstwagenprivileg, müssen abgeschafft oder zumindest reformiert werden.

Hat die Autolobby zu viel politischen Einfluss?

Der Einfluss ist enorm. Das zeigt sich etwa daran, dass selbst ein »grüner« Ministerpräsident in Baden-Württemberg für eine Kaufprämie für Diesel und Benziner wirbt. Die Verbindungen zwischen Konzernen und Politik sind vielfältig. Politische Entscheidungen hierzulande sowie die deutsche Position auf EU-Ebene sind meist industrienah. Überraschend ist das nicht, schließlich sponsern die Konzerne Parteitage, und das Spitzenpersonal wechselt munter zwischen Regierung und Autolobby hin und her – wie zuletzt Hildegard Müller, die als Präsident des Branchenverbands VDA ihre Kontakte als frühere Staatsministerin im Kanzleramt sicher zu nutzen weiß.

Welchen Einfluss haben kritische Aktionäre auf die Geschäftspolitik der Konzerne?

Der »Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre« zeigt der Gesamtheit der Aktionäre Missstände auf, etwa Menschenrechtsverletzungen, Umweltschädigungen oder schlechten Arbeitsbedingungen. Im Ausland handeln die deutschen Konzerne oft ganz anders, als sie sich zu Hause präsentieren. Dafür schaffen wir Bewusstsein. Wir merken bei unserer Arbeit, dass auch den Vorständen und Aufsichtsräten nicht unbedingt immer alle Geschehnissen, Aktivitäten und Zahlen vertraut sind. Wenn diese innerhalb der Gremien ein Umdenken anstoßen oder anders handeln, ist das ein Erfolg für uns. Um unseren Einfluss zu erhöhen, sind wir stets an Stimmrechtsübertragungen durch andere Aktionäre interessiert.