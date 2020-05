Beijing bleibt gelassen

REUTERS/Kevin Lamarque US-Präsident Donald Trump und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping in Osaka (29.6.2019)

China lässt sich von den USA nicht provozieren. Die Volksrepublik hat am Freitag entspannt auf die erneuten Anschuldigungen Washingtons und den angedrohten Abbruch der Beziehungen reagiert. Die Aufrechterhaltung stabiler Beziehungen liege im Grundinteresse beider Völker und sei auch dem Weltfrieden förderlich, zitierte die staatliche Zeitung Global Times Außenamtssprecher Zhao Lijian. »Derzeit sollten China und die Vereinigten Staaten die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der (Corona-)Epidemie weiter verstärken«, so der Sprecher. Dies erfordere jedoch, dass sich beide Seiten aufeinander zubewegen.

US-Präsident Donald Trump hatte dem Sender Fox Business in einem am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichten Interview gesagt, »im Moment« wolle er mit Staats- und Parteichef Xi Jinping nicht sprechen. Trump beklagte sich generell: »Ich bin sehr enttäuscht von China.« Er schob nach: »Wir könnten die Beziehungen komplett abbrechen.«

Wieder warf Trump Beijing ohne entsprechende Beweise vor, die Ausbreitung der Coronaviruspandemie nicht gleich an der Quelle gestoppt und dadurch enormen Schaden angerichtet zu haben. »Es war entweder Dummheit, Inkompetenz, oder es war absichtlich.«

Die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua hingegen warf am Freitag in einem Kommentar die Frage nach dem Umgang Washingtons mit der Covid-19-Pandemie auf. Die USA seien mit mehr als 1,4 Million Infektionsfällen und mehr als 84.000 im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Gestorbenen das am stärksten betroffene Land. »So wie die Amerikaner verzweifelt nach den fehlenden Fakten des US-Kampfes gegen Covid-19 suchen, wartet die Welt auf Washingtons Antworten auf eine Vielzahl unbeantworteter Fragen.«

In einem Fazit heißt es dazu von Xinhua: »Einst Hauptarchitekt der internationalen Ordnung, die ihre Vormachtstellung sicherte, stellen die USA sich nun als ein Opfer aller dar.« Die Volksrepublik sei dabei offenkundig Trumps erste Wahl, wenn es darum gehe, einen Schuldigen zu finden. (Xinhua/dpa/jW)