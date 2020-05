Rom. Die italienische Serie A darf auf eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs am 13. Juni hoffen. Dieses Datum stellte Giovanni Malagò, Chef von Italiens Olympischem Komitee (CONI), in Aussicht. »Zu 99 Prozent starten wir am 13. Juni wieder«, sagte Malagò im Interview mit Radio 2. Zwölf Spieltage stehen noch aus. Die italienische Regierung will am kommenden Montag über den Neubeginn entscheiden. (sid/jW)