Kein Streik

Berlin. Fußballprofi Marco Hartmann vom Zweitligisten Dynamo Dresden hat Vorwürfe zurückgewiesen, dass die Spieler nach den zwei positiven Coronatests im Klub streiken wollten. »Es wurde innerhalb des Teams kontrovers diskutiert. Aber es gab keinen einzigen Spieler, der gesagt hat: Ich streike«, sagte Hartmann dem Spiegel. Die abstiegsbedrohten Dresdner befinden sich in einer 14tägigen Quarantäne, nachdem am vergangenen Samstag in der dritten Testreihe zwei Profis positiv getestet worden waren. Dadurch kann Dynamo am Wochenende die Saison noch nicht fortsetzen. (sid/jW)