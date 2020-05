Gleichstellung auf Eis gelegt

Julian Stratenschulte/dpa In der Coronakrise sind es vor allem Frauen, die Kinderbetreuung und »Care Work« schultern müssen

Der Deutsche Frauenrat hat vor Rückschritten in der Gleichstellungspolitik im Zuge der Coronakrise gewarnt. Die Krise lege bestehende Defizite offen und sei »besorgniserregend für die gleichstellungspolitische Entwicklung in Deutschland«, hieß es am Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung von 17 Frauenverbänden. Die Krise werde dabei auch als Vorwand genutzt, um Vorhaben zugunsten von mehr Teilhabe von Frauen zu verzögern und womöglich nicht mehr in dieser Legislaturperiode abzuschließen. Die Verbände pochen vor allem auf die im Koalitionsvertrag vereinbarte Verschärfung und Ausweitung des Gesetzes für mehr Frauen in Führungspositionen.

Die frauenpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Bundestag, Cornelia Möhring, sorgt sich derweil um die breite Masse der Frauen, die in der Krise verstärkt von häuslicher Gewalt betroffen oder bedroht sind, während Frauenhäuser finanziell austrocknen. »Die eklatante jahrzehntelange finanzielle Unterversorgung des gesamten Hilfesystems wird zu einer Versorgungskrise für Betroffene von geschlechtsspezifischer Gewalt. Das kann im schlimmsten Fall Leben kosten«, erklärte Möhring am Montag. Sie veröffentlichte dazu ein Forderungspapier und warf Bundesfrauenministerin Franziska Giffey (SPD) vor, es bisher bei einer Kampagne belassen zu haben, mit der auf die Gefahren aufmerksam gemacht werden soll.

Grünen-Parteichefin Annalena Baerbock kritisiert zudem »die unausgesprochene Erwartung beim Schließen von Schulen und Kitas«, dass Mütter wie in den 1950er Jahren zu Hause blieben. Ziel müsse sein, dass jedes Kind in Deutschland in den nächsten Wochen zumindest zeitweise betreut werde, sagte sie Linkedin News. (dpa/jW)