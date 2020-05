Glauben beflügelt Steine

Stevo Vasiljevic/REUTERS Prozession in Niksic zu Ehren des Heiligen Basilius von Ostrog am Dienstag

Während manche an den Schutz durch Masken glauben, halten andere am lieben Gott fest: In Montenegro haben diese gegensätzlichen Glaubensauffassungen zu handfesten Auseinandersetzungen geführt. Am Mittwoch abend sind Dutzende Demonstranten in den Städten Niksic und Plevlja mit Einsatzkräften der Polizei aneinandergeraten: Die einen warfen mit Steinen und Flaschen, die anderen feuerten mit Tränengas und Schockgranaten. Auch in anderen Orten wie der Hauptstadt Podgorica kam es zu Protesten. Mehrere Menschen seien festgenommen worden, berichteten lokale Medien.

Auslöser der Tumulte war die Festsetzung eines serbisch-orthodoxen Bischofs und sieben weiterer Priester, die am Dienstag in Niksic gemeinsam mit rund tausend Menschen eine Prozession zu Ehren des Heiligen Basilius von Ostrog veranstalteten, dessen Gebeine schon unzählige Wunder gewirkt haben sollen. Ein neues blieb vorerst aus, denn die weltliche Macht sah in dem Treiben einen Verstoß gegen die staatlich verordneten Coronamaßnahmen. Deswegen müssen die Kirchenmänner nun 72 Stunden in Polizeigewahrsam verbringen.

Am Mittwoch vormittag war bereits aus Protest gegen der Festsetzung der Geistlichen im Norden des rund 630.000 Einwohner zählenden Adriastaates eine Straße von Anhängern der serbisch-orthodoxen Kirche (SOK) blockiert worden. Auch dort schritt die Polizei rigide ein, auf die Demonstranten wurde Tränengas geschossen.

Die Opposition verurteilte die Gewalt der Einsatzkräfte, ebenso forderten Vertreter der SOK, zu der die Mehrheit der Gläubigen in Montenegro zählt, die Staatsgewalt zur Mäßigung auf. Auch der serbische Präsident Aleksandar Vucic äußerte in einer gemeinsamen Stellungnahme mit dem Patriarchen Irinej, dem höchsten Repräsentanten der SOK, »große Sorge« über die Ereignisse in dem Nachbarland. Die Regierung in Belgrad nimmt für sich in Anspruch, auch außerhalb des eigenen Territoriums die Schutzmacht der serbisch-orthodoxen Glaubensgemeinschaft zu sein.

Das Verhältnis zwischen den Vertretern der montenegrinischen Staatsmacht und der SOK ist seit Jahren angespannt. Langzeitpräsident Milo Djukanovic und seine seit fast drei Jahrzehnten regierende Demokratische Partei der Sozialisten (DPS) sehen in der Kirche eine Art fünfte Kolonne Belgrads, die sich immer wieder in innenpolitische Angelegenheiten einmischt – unter anderem gegen die Mitgliedschaft des Landes in der NATO.

Der Konflikt wird dadurch verstärkt, dass von staatlicher Seite die Eigenständigkeit der montenegrinischen Nationalität gegenüber der serbischen betont und die Abgrenzung zu letzterer gefördert wird. Teile der Opposition und der Kirche sehen dies anderes, für sie sind unter anderem der Glaube, die Geschichte und Sprache Merkmale für eine gemeinsame serbische Identität.

Mit allen Mitteln versucht die Regierung, den Einfluss der SOK einzudämmen. Seit Anfang des Jahres gilt dafür ein Gesetz für Religionsfreiheit. Proteste waren die Folge. Die Verordnung sieht vor, dass Kirchen ihre Besitztümer registrieren lassen müssen, zudem sind sie verpflichtet nachzuweisen, dass sie auch die rechtmäßigen Eigentümer sind – andernfalls werden die Gebäude dem Staat zugeschlagen. Die SOK sieht darin einen Angriff, weil sie nach ihrem Bekunden als einzige davon betroffen ist.

Die jüngsten Spannungen dürften nur die Vorboten kommender Auseinandersetzungen sein, denn in Montenegro soll noch in diesem Jahr gewählt werden. Djukanovic ist dafür momentan in guten Ausgangslage: Einerseits unterstützen laut jüngsten Umfragen 55 Prozent der Befragten die DPS-Regierung. Andererseits wurden durch die Coronamaßnahmen die Möglichkeiten erweitert, Widersacher in die Schranken zu weisen. So wurden Ermittlungen gegen drei Abgeordnete der oppositionellen Demokratischen Front eingeleitet, weil sie im Parlament dazu aufgerufen haben sollen, sich an der Prozession in Niksic zu beteiligen.