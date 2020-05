Hoheit und Konflikt

Sonja Wickard/U.S. Navy/Handout via REUTERS Waffenübung auf dem US-Zerstörer »USS Mustin« im Südchinesischen Meer (5.7.2018)

Am Mittwoch gaben Beobachter Entwarnung. Bedrohliche Spannungen hatten sich aufgebaut im Südchinesischen Meer, genauer: in einem Seegebiet rund 370 Kilometer vor der Küste des malaysischen Nordens von Borneo, in dem größere Öl- und Gaslagerstätten vermutet werden. Ein Bohrschiff aus Malaysia hatte dort umfangreiche Erkundungen vorgenommen. Zugleich trieb ein chinesisches Forschungsschiff, die Haiyang Dizhi 8, Sondierungen voran. Das Problem: Beide Staaten beanspruchen das Seegebiet als ihr Territorium – und weil ihre Erkundungstätigkeiten den Ansprüchen des jeweils anderen Staates zuwiderlaufen, deckten Einheiten der Marine bzw. der Küstenwache beider Länder die Aktivitäten des malaysischen Bohr- und des chinesischen Forschungsschiffs. Und als ob die Situation damit nicht schon heikel genug gewesen wäre, trafen vergangene Woche noch drei US-Kriegsschiffe drohend in dem Gebiet ein. Erst am Mittwoch entspannte sich alles: Malaysia und China hatten ihre Projekte beendet und zogen ihre Schiffe ab.

Auch wenn es gelungen sein mag, eine Eskalation weit vor der Küste von Borneo zu verhindern: Die Lage im Südchinesischen Meer ist seit Wochen angespannt. Der Hintergrund ist komplex. Eine gewisse Rolle spielen die reichen Öl- und Gasvorkommen unter dem Meeresboden, deren Ausbeutung attraktive Profite verheißt. Das führt zu Streit, weil sämtliche Anrainerstaaten konkurrierende Ansprüche auf die Hoheit über große Teile des Gewässers und die dortigen Kleinstinseln, Riffe und Sandbänke erheben. Weiter verkompliziert wird die Lage dadurch, dass das Südchinesische Meer für Beijing eine wichtige Rolle bei der Landesverteidigung besitzt: Es hat sich im 19. und frühen 20. Jahrhundert als zentrales Einfallstor für die Kolonialmächte und ihre Kanonenbootpolitik erwiesen, und es ist auch heute noch – die kontinuierliche Präsenz von US-Kriegsschiffen in dem Gewässer bestätigt das – ein potentielles Aufmarschgebiet für die westlichen Rivalen. Für die Volksrepublik ist die Kontrolle über das Meer daher strategisch fast schon prioritär.

Wegen der Konkurrenz um die Gewässerhoheit kommt es regelmäßig zu Streit zwischen China und anderen Anrainern, vor allem mit Vietnam. Die Zeiten, in denen die beiden Staaten sich Seegefechte um Inseln im Südchinesischen Meer leisteten – mit jeweils Dutzenden Toten –, sind seit 1988 vorbei. Bis heute gibt es aber immer wieder Konflikte, wenn Hanoi oder Beijing in Gewässern nach Öl bohren, die beide Staaten für sich beanspruchen. Zuletzt standen sich im vergangenen Sommer Erkundungs- und Küstenwachschiffe der beiden Länder feindlich gegenüber. Besonders pikant: Es ging um ein Gebiet, für das Vietnam dem russischen Erdölkonzern Rosneft die Explorationsrechte übertragen hatte. Der Konflikt endete ähnlich wie der aktuelle Zwist mit Malaysia – mit dem Abschluss der Explorationstätigkeit und dem Abzug beider Seiten.

Anfang April hat sich der Konflikt zwischen Beijing und Hanoi allerdings erneut zugespitzt. Diesmal ging es um vietnamesische Fischer, die in den fischreichen Gewässern um die Paracel-Inseln auf Fang gingen. Hanoi und Beijing streiten sich um das Gebiet. Die Lage eskalierte, als ein vietnamesisches Fischerboot nach der Kollision mit einem Schiff der chinesischen Küstenwache sank.

In diesem Jahr ist die Volksrepublik dazu übergegangen, ihre Ansprüche offensiver zu markieren. So richtet sie neue Verwaltungsbezirke im Südchinesischen Meer ein. Bislang werden die dortigen Gebiete, die China für sich beansprucht – nebenbei: Beijings Ansprüche decken sich mit denjenigen Taiwans –, offiziell von Yongxing Dao aus verwaltet, der größten der Paracel-Inseln südöstlich von Hainan; im Westen ist sie eher als Woody Island bekannt. Formal hat China alle Inseln des Meeres als »Stadt« mit dem Namen Sansha konstituiert; »Sansha« bedeutet »Drei Inselgruppen«. Jetzt hat es Sansha in zwei »Stadtbezirke« aufgeteilt: Xisha (»Westliche Inselgruppe«, gemeint sind vor allem die Paracel-Inseln) und Nan­sha (»Südliche Inselgruppe«, dies bezieht sich auf die Spratly-Inseln). Zudem hat es vor allem für Xisha für die Zeit vom 1. Mai bis zum 16. August, um Überfischung zu vermeiden, ein Fischfangverbot verhängt. Das mag der Sache nach sinnvoll sein; aus der Sicht von Fischern insbesondere in Vietnam, die traditionell auch in von China beanspruchten Gewässern arbeiten, handelt es sich um eine Provokation.

Das alles könnte als konfliktreicher Prozess eingestuft werden, der mit der Herausbildung einer neuen Weltmacht einhergeht, wäre da nicht noch eine weitere Ebene: die stetige Einmischung der Vereinigten Staaten und zunehmend auch europäischer Mächte. Die Patrouillenfahrten von US-Kriegsschiffen im Südchinesischen Meer stellen für die Volksrepublik eine – in letzter Konsequenz existenzielle – Bedrohung dar. Dabei ist Washington zunehmend bemüht, die Anrainerstaaten des Gewässers im Machtkampf gegen China auf seine Seite zu ziehen. Jüngstes Beispiel: Als sich im April der Konflikt zwischen Beijing und Manila 370 Kilometer vor Borneo zuspitzte, trafen gleich drei US-Kriegsschiffe vor Ort ein. Nach ihrem Abzug folgten Anfang Mai drei weitere. Involviert war im April übrigens auch eine australische Fregatte.

Es kann nicht behauptet werden, dass die betreffenden Anrainerstaaten darüber begeistert wären: Wenn sie etwas eint, dann ist es die Furcht, sich im Ringen der Weltmächte auf eine Seite schlagen zu müssen und zerrieben zu werden. Die Kleinen freilich hat noch nie einer der Großen nach ihrer Meinung gefragt – schon gar nicht eine der großen Mächte des Westens.