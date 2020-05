Prämien für Pflegende

Jˆrg Carstensen/dpa Sehen ihre Existenz bedroht: Künstler und Selbständige protestieren am Donnerstag in Berlin

An Beschäftigte in der Altenpflege soll noch in diesem Jahr eine sogenannte Coronaprämie ausgezahlt werden. Das hat der Bundestag am Donnerstag beschlossen. Die Prämie ist Teil des sogenannten zweiten Bevölkerungsschutzgesetzes der Bundesregierung von CDU/CSU und SPD. Dem muss der Bundesrat noch zustimmen.

Nach den Plänen von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Sozialminister Hubertus Heil (SPD) sollen auch für zu Hause betreute Pflegebedürftige, für pflegende Angehörige und für Erwerbslose Erleichterungen kommen. So sollen Leistungen für diejenigen um drei Monate verlängert werden, deren Anspruch zwischen dem 1. Mai 2020 und dem 31. Dezember 2020 enden würde.

Die Coronaprämie sollen Beschäftigte in der ambulanten und stationären Altenpflege bekommen. Die Höhe von bis zu 1.000 Euro richtet sich unter anderem nach der Arbeitszeit. Länder oder Unternehmen können die steuerfreie Extrazahlung auf bis zu 1.500 Euro aufstocken. Einige haben das bereits angekündigt. Spahn nannte am Donnerstag Bayern, Hamburg, Schleswig-Holstein und Bremen. Veranschlagt werden Ausgaben in Höhe von rund einer Milliarde Euro. Begründet wird die Prämie damit, dass das Personal in Pflegeeinrichtungen während der Pandemie besonderen physischen und psychischen Belastungen sowie einem erhöhten Risiko, selbst an Covid-19 zu erkranken, ausgesetzt sei, wie es im Gesetzentwurf heißt.

Der Entwurf sieht zudem weitere Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus vor. So sollen die örtlichen Gesundheitsämter stärker unterstützt werden. Eine Ausweitung von Tests und Meldepflichten ist geplant, so sollen die Behörden ein besseres Bild vom Verlauf der Pandemie bekommen. Labore und Ärzte sollen den Gesundheitsämtern künftig auch negative Testergebnisse auf das Coronavirus und genesene Fälle melden. Bisher wurden bekannte Infektionen, bestätigte Fälle und Todesfälle gemeldet. Die Krankenkassen sollen außerdem künftig auch dann Tests bezahlen, wenn jemand keine Symptome hat. Vor allem im Umfeld gefährdeter Menschen wie in Pflegeheimen soll mehr getestet werden.

Der Bundesgesundheitsminister hält die Einführung eines Immunitätsausweises trotz der Ablehnung durch den Koalitionspartner SPD weiter für erforderlich. Andere Staaten planten bereits, die Einreise von einem derartigen Nachweis abhängig zu machen, sagte Spahn dem »Redaktionsnetzwerk Deutschland« am Donnerstag. Wegen des Widerstands der Sozialdemokraten war das Vorhaben vorläufig ausgesetzt worden. Die SPD warnt vor einer Unterteilung der Gesellschaft durch den Ausweis.

Derweil protestierten am Donnerstag Soloselbständige und Künstler (Foto) vor dem Bundeswirtschaftsministerium. Sie kritisieren an dem »Rettungsschirm« der Bundesregierung, dass ihnen damit nicht ausreichend finanzielle Unterstützung zukomme. Am Ende der Protestaktion wurde eine Petition mit Unterschriften an einen Vertreter des Ministeriums übergeben. (dpa/AFP/jW)