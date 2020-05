MAD/reuters Legendäre Wutausbrüche: Werner Lorant in seiner Zeit als 1860-Trainer

Wo ich am Abend des 26. Mai 1999 war, weiß ich genau. An meine katholische Erstkommunion kurz davor hingegen erinnere mich kaum, obwohl man zu diesem Anlass in Bayern einen Haufen Geld geschenkt bekommt: Angehörige des Sprösslings versammeln sich nach dem Gottesdienst in einem Landgasthof und blättern Scheine hin, auf dass sich der junge Mensch im Schoße der Christenheit sanft geborgen fühlt. Von der Reise ins Disneyland Paris, die auf dieses Ereignis folgte, blieben mir nicht so sehr Mickey Mouse oder Donald Duck im Gedächtnis, sondern eben der besagte 26. Mai, ein Mittwoch, den wir vor dem Hotelfernseher verbrachten. Das unverfälschte, grenzenlose Glück in den Augen meines Vaters werde ich nie vergessen. Die Freudenschreie und den Jubel auf dem Gang. Die Tänze und den Gesang. Die durchwegs gute Laune den ganzen darauffolgenden Tag. An diesem Abend hatte der FC Bayern München das Champions-League-Finale gegen Manchester United 1:2 verloren.

Keine Wahl

Wie sein Bruder ist mein Vater seit Kindheit unbeugsamer Fan des TSV 1860 München. Schlüsselereignis für die Buben in der Oberpfalz, nahe Regensburg, von der bayerischen Landeshauptstadt gute 150 Kilometer entfernt, war die Deutsche Meisterschaft im Jahr 1966 – der größte Glanzmoment der »60er«, das bis heute einzige Kronjuwel des Vereins. Die Brüder hätten noch die Wahl zwischen dem 1. FC Nürnberg oder eben besagtem FC Bayern gehabt, entschieden sich in der herrschenden Euphorie der Zeit allerdings für lebenslange Treue zu den »Löwen«. Eine Fankarriere des großen Leidens erwartete damit die ahnungslosen Knaben, ihre wenigen Freuden sollten vor allem aus Schadenfreude bestehen. Mir als einzigem, zudem männlichen Nachkommen blieb daher keine Wahl. Wenn mein Vater am Sonntag frühmorgens mit mir in die Innenstadt fuhr und dabei Peter Maffay aus dem Ford Escort XR3i dröhnte, dann nicht, weil es bei uns im Wohngebiet keinen Supermarkt gab. Aber nur im Tengelmann am Busbahnhof, das wusste er genau, gab es den Joghurt mit 1860-Logo zu kaufen. Und obwohl wir sonst keinen Joghurt zum Frühstück aßen, war dieser eine die Reise wert und thronte heilig auf dem Küchentisch und musste bedingungslos die Zeit bis 11 Uhr überdauern, wo er dann genüsslich verspeist wurde, vor dem Fernseher der Marke Loewe, zur Sendung »Doppelpass« im DSF.

In den 90ern war es nicht schwer, sich für den 1860 zu begeistern, weil der Verein die Aura des kuriosen, sympathischen Underdogs ausstrahlte. Präsident war ein kugelrunder, kettenrauchender Mann mit rotblonden Haaren in Trachtenjanker und Lederhose: Karl-Heinz Wildmoser, ehemaliger Schwergewichtsboxer, Metzgermeister und Oktoberfestwirt. Trainer war ein cholerischer Westfale mit schneeweißer Haarpracht, dessen legendäre Wutausbrüche regelmäßig in Zerstörungsorgien am Spielfeldrand ausarteten: Werner Lorant, als Profispieler einst berüchtigt. Die Mannschaft bestand aus selbst gezüchtetem Nachwuchs und Veteranenspielern kurz vor der Rente. Lorant schien ein goldenes Händchen für alte Gäule zu haben, die beim 1860 noch einmal ganz vorne mitlaufen wollten. So hatte er den TSV von der Bayernliga innerhalb von zwei Jahren in die Erstklassigkeit manövriert. Auf dem Trainingsgelände im Münchner Stadtteil Giesing gab (und gibt es bis heute) eine Hütte mit Gastraum und Außenklo, in der Currywurst und Sandkuchen serviert werden: das »Löwenstüberl«. Hier versammelte sich die gesamte Vereinsprominenz, um nach getaner Arbeit zusammen mit Fans und Anwohnern ein Weißbier zu trinken. So war das.

Verlieren macht stark

Seltsamerweise wurden meine ersten Spiele im Olympiastadion immer gegen Vereine wie den SSV Ulm oder Arminia Bielefeld ausgetragen. Vater und Onkel bemühten sich redlich, mir ein positives Bild von meinem unweigerlichen Lieblingsverein zu vermitteln, indem sie mich stets zu Partien mitschleppten, bei denen selbst für den 1860 ein 4:1 realistisch war. Ich war besonders angetan von der lauten Musik, der Videoleinwand und den lustigen Zuschauerspielen, die vor Anpfiff liefen. Und weil ich immer brav umherwinkte, fing auch mich einmal die Kamera ein und plötzlich waren wir Gewinnspielkandidaten – der Bezahlsender Premiere verloste ein Jahresabo. Zwei Kinder duften jeweils eine Seite der Haupttribüne auswählen; die dort Sitzenden mussten einen übergroßen Plastikball schneller als die Konkurrenz zur Mitte schubsen. Mein Vater und ich durften aufs Feld und auf einmal stand ich neben Werner Lorant, der freundlich meine Hand zerquetschte und meine Eintrittskarte vollkritzelte. Natürlich verloren wir das Spiel und das Gewinnspiel – aber das machte nichts, weil das Verlieren einen Löwen erst stark macht.

Der letzte Jubel

Das letzte unverfälschte, bodenlose Glück in den Augen meines Vaters, die Freudenschreie und den Jubel auf dem Gang, die Tänze und den Gesang durfte ich am Abend des 15. April 2000 erleben. In einem Landgasthof gewann die erste Mannschaft des TSV 1860 München mit 1:2 zum letzten Mal ein Bundesligaspiel gegen die erste Mannschaft des FC Bayern München. Heute ist Karl-Heinz Wildmoser tot, Werner Lorant lebt im Wohnwagen, der Verein gehört zur Hälfte einem Investor und die Mannschaft spielt in der dritten Liga.