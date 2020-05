Kahlschlag in Tourismusbranche

Florian Boillot Buskorso der Reiseveranstalter durch das Berliner Regierungsviertel am Mittwoch

Die Tourismusbranche gerät im Zuge der Reiseeinschränkungen während der Coronapandemie immer stärker unter Druck. In welche EU-Staaten Urlauber im Sommer reisen können, ist weiterhin unklar. »Die Pandemie entwickelt sich unterschiedlich in den Ländern und Urlaubsregionen. Es geht deshalb nicht darum, eine einheitliche Lösung für alle Mitgliedstaaten und alle Urlaubsregionen zu finden«, sagte ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums am Mittwoch. »Der Gesundheitsschutz erfordert hier entsprechend unterschiedliche Maßnahmen.« Die EU-Kommission will nun rechtlich gegen EU-Länder vorgehen, die in der Debatte um Gutscheine für ausgefallene Reisen gegen EU-Recht verstoßen, so die Vizepräsidentin der EU-Kommission, Margrethe Vestager. »Die europäischen Verbraucher haben das Recht auf eine Erstattung in bar, wenn sie das wollen.«

Unterdessen hat der Reiseanbieter TUI am Mittwoch angekündigt, Tausende Stellen abbauen zu wollen. »Die größte Krise, der sich der Tourismus und TUI jemals gegenüber sahen«, mache enorme Kostensenkungen und den Abbau von weltweit rund 8.000 Stellen nötig, sagte TUI-Chef Friedrich Joussen am Mittwoch. Die betroffenen Arbeitsplätze bei dem Konzern, der bereits einen staatlichen Milliardenkredit erhalten hat, sollen gestrichen oder nicht mehr neu besetzt werden. Ein Kürzungsprogramm soll Kosten um 300 bis 400 Millionen Euro jährlich senken. TUI hatte Mitte März nach Reisebeschränkungen und Reisewarnungen fast aller Länder seine Urlaubsangebote, einschließlich Pauschalreisen, Kreuzfahrten und Hotelbetrieb, bis auf weiteres ausgesetzt und laut Joussen allein in diesem Monat 470 Millionen Euro verloren. Infolge der plötzlichen Finanznot hatte die Bundesregierung einen Überbrückungskredit der Förderbank KfW in Höhe von 1,8 Milliarden Euro bewilligt.

Mit einem Korso aus rund 50 Bussen haben Inhaber von Reisebüros und mittelständische Reiseunternehmer am Mittwoch im Berliner Regierungsviertel für mehr staatliche Hilfe ­demonstriert. Mit den Bussen fuhren sie auch am Reichstag und dem Bundeskanzleramt vorbei. Vor der Regierungszentrale stellten Demonstranten Koffer ab. Es gab zudem einen Autokorso mit etwa 50 Fahrzeugen. Auch in anderen Städten, unter anderem in Hannover, Dresden und Schwerin, wurde demonstriert. (Reuters/AFP/dpa/jW)