Klassenzimmer unter Beobachtung

Alkis Konstantinidis/REUTERS

In Athen haben sich am Mittwoch mehr als tausend Menschen im Zentrum der Stadt versammelt, um gegen ein neues Bildungsgesetz zu demonstrieren. Wie lokale Medien berichteten, protestierten Lehrer und Eltern zudem gegen die Absicht der Regierung, Kameras in Klassenzimmern zu installieren. So soll während der Coronakrise der Unterricht auch online übertragen werden. In Athen sind die Schulen seit Montag teilweise wieder geöffnet. Zu den Protesten hatten Gewerkschaften aufgerufen. Sie kritisieren eine Verletzung der Privatsphäre der Schüler. (jW)