BRD lockert Grenzkontrollen

Felix Kästle/dpa Als Stichtag für das Ende der Grenzkontrollen wurde mit Frankreich, Österreich und der Schweiz der 15. Juni ausgehandelt (Kreuzlingen, 16.3.2020)

Schon bald sollen die Außengrenzen der BRD wieder ohne Grenzkontrollen passiert werden können. Zunächst hat die Bundespolizei am Mittwoch fünf wegen der Coronakrise geschlossene Grenzübergänge zwischen Österreich und Bayern wieder geöffnet. »An zwei weiteren Kontrollstellen haben wir die Öffnungszeiten verlängert beziehungsweise bedarfsgerecht angepasst«, sagte der Präsident der Bundespolizeidirektion München, Karl-Heinz Blümel. Unabhängig davon sollen die Grenzkontrollen generell ab diesem Samstag vorsichtig gelockert werden.

Das Bundesinnenministerium strebt erst für den 15. Juni ein vollständiges Ende der Kontrollen an allen Grenzabschnitten an. Die Bundesregierung wolle ab Mitte Juni wieder zu einem »freien Reiseverkehr in Europa« zurückzukehren, erklärte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) nach der Kabinettssitzung am Mittwoch. Man habe dafür mit Frankreich, der Schweiz und Österreich ein abgestuftes Verfahren vereinbart. Ab Samstag sollten zunächst die Kontrollen an den Grenzen zu den drei Nachbarländern gelockert, aber noch nicht eingestellt werden, sagte Seehofer. Es werde weiter Stichproben geben, so der Bundesinnenminister.

Eine Sonderregelung sei ihm zufolge mit Luxemburg vereinbart worden: Dort sollten die Grenzkontrollen bereits ab Samstag komplett wegfallen. Eine ähnliche Lösung werde derzeit mit Dänemark ausgehandelt. Außerdem soll für den Binnenreiseverkehr in Europa die Quarantänepflicht wegfallen.

Der 15. Juni als Stichtag für das Ende der Grenzkontrollen zwischen Deutschland und den drei Nachbarländern ist nach Schweizer Angaben aus Rücksicht auf Frankreich gewählt worden. Insbesondere Österreich hätte sich auch ein früheres Datum vorstellen können, sagte die Schweizer Justizministerin Karin Keller-Sutter am Mittwoch in Bern. Weitere Klärungen und Absprachen unter den vier Staaten erwarte die Schweiz bis zum Wochenende. (dpa/AFP/jW)