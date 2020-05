Kennen Sie den schon?

REUTERS/John Sibley Eine Art technikgeiler Karneval mit hohem Boulevardpotential: Formel-1-Rennen im britischen Silverstone, 2019

So als Witz könnte das gut funktionieren: Treffen sich ein Schweizer Baron, ein Prinz aus Thailand und ein belgischer Jazzmusiker auf einem englischen Weltkriegsflugplatz. Aber leider folgt keine Pointe, sondern ein Rückblick auf eines der befremdlichsten »Sport«-Ereignisse der Welt: Vor 70 Jahren bestritt die Formel 1 in Silverstone ihr erstes WM-Rennen, am Mittwoch feiert sie runden Geburtstag. Warum dieses Spektakel das übliche Rentenalter überlebt hat – soviel giftige Abgase, derart ungünstige Hindernisse in engen Kurven bei hohen Geschwindigkeiten –, zeichnete sich schon an jenem Samstag im Mai 1950 ab.

Auch damals ging es nicht so sehr um körperliche Ertüchtigung, sondern eine Art technikgeilen Karneval mit hohem Boulevardpotential: Rund 120.000 Zuschauer säumten die Strecke auf der ehemaligen Station der Royal Air Force – darunter auch König George VI. samt Familie. Auf der Strecke und in den Garagen tummelten sich aber vor allem Bastler und Privilegierte. Einen der damals noch zylinderförmigen Boliden steuerte etwa Birabongse Bhanudej Bhanubandh, Prinz von Siam, Mitglied der königlichen Familie Thailands. In einem weiteren Maserati saß Baron Emmanuel de Graffenried aus der Schweiz. Johnny Claes beendete für den Sport sogar seine Musikkarriere – wobei er mal lieber beim Jazz geblieben wäre. »Johnny Claes and the Clay Pigeons« machten sich bis in die späten 40er Jahre einen Namen nicht nur in den Londoner Bars, am 13. Mai 1950 kam er in seinem Talbot dann als letzter ins Ziel. Mit sechs Runden Rückstand auf die Spitze. In diesem recht bunt zusammengewürfelten Feld hatten die Profis leichtes Spiel. Ferrari trat in Silverstone nicht an, es hatte Streit um das Startgeld gegeben, und so fuhr Alfa Romeo zum Dreifachsieg. Ganz oben auf dem Treppchen stand Giuseppe Farina, einer der ersten großen Namen der Formel 1, am Ende der Saison auch erster Weltmeister.

Einer, der den ganzen Laden viele Jahre später mal übernehmen sollte, war im Frühsommer 1950 auch schon dabei: Bernie Ecclestone, damals 19 Jahre alt, startete im Rahmenrennen. Bald fand er jedoch heraus, dass Verhandeln und Verkaufen ihm viel besser lag. Vom Gebrauchtwagenhändler brachte er es zum Teamchef in der Formel 1, und seit den 70ern stieg der Brite zum Vermarkter und Geschäftsführer der Serie auf. Er verwandelte sie fast im Alleingang von einer Serie für PS-Fans zum weltumspannenden Mainstreamevent. Die ganz fetten Jahre sind vorbei, rund um ihren 70. Geburtstag hat die Formel 1 zu kämpfen, Klimaproteste und so. Aber immer noch guckt ein Millionenpublikum Sebastian Vettel und Co. dabei zu, wie sie im Kreis fahren. Eines der ersten Rennen nach der Coronapause könnte in Silverstone steigen, dort, wo vor 70 Jahren alles begann.