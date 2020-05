Adelige Naziförderer

Christoph Soeder/dpa Begehrtes Objekt: »Ehrenhof« des Schlosses Cecilienhof (Potsdam, 30.8.2018)

Neben dem Kleinbürgertum, der Beamtenschaft und dem Großkapital konnten die Nazis auch auf Unterstützung des Adels zählen. Die Frage, welche Rolle dabei das Haus der Hohenzollern spielte, beschäftigt Historiker und die Justiz der Bundesrepublik bis heute. Die Nachfahren des letzten deutschen Kaisers, Wilhelm II., fordern nicht nur die Rückgabe von Kunstgegenständen aus Allgemeinbesitz. Sachwalter Georg Friedrich Prinz von Preußen verlangt einen Millionenbetrag vom Staat und ein Wohnrecht im Schloss Cecilienhof.

Um diese »Entschädigungsforderungen« ist ein juristischer Streit entbrannt, bei dem es im Kern um die Frage geht, ob der damalige Chef des Hauses Hohenzollern, Kronprinz Wilhelm, dem »nationalsozialistischen Regime erheblich Vorschub geleistet habe«. Falls diese Frage mit Ja beantwortet wird, was die Mehrheit der Historiker so sieht, verfallen durch die »Unwürdigkeitsklausel des Ausgleichungsgesetz von 1994« die Ansprüche der ehemaligen Herrscherfamilie in Preußen auf ihren Besitz, der in der sowjetischen Besatzungszone zwischen 1945–1949 enteignet wurde.

Seit einer Debatte über den Rechtsstreit im Bundestag Anfang dieses Jahres ist es um die Causa Hohenzollern weitgehend still geworden. Nun hat die Zeitschrift für Geschichtswissenschaft (ZfG) das Thema zum Schwerpunkt ihrer Aprilausgabe gemacht. Unter dem Motto »Von der Gegenwart einer monarchischen Vergangenheit« befassen sich insgesamt sechs Beiträge mit den Hohenzollern. Die ZfG erscheint im Metropol-Verlag, welcher die Publikationen zahlreicher Gedenkstätten verlegt. Herausgeber dieses Schwerpunkts ist Marcus Funck, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin.

Die Beiträge befassen sich vor allem mit ideologischen und personellen Verbindungen zwischen den Hohenzollern und den Faschisten. So wirft Andrea Hopp, die ebenfalls am Zentrum für Antisemitismus forscht und Leiterin der Otto-von-Bismarck-Stiftung Schönhausen ist, auf 13 Seiten den Blick auf den »adeligen Antisemitismus und die Hohenzollern (1871–1945)«. Dieser diente demnach dem Macht- und Statuserhalt. Durch Verächtlichmachung von Jüdinnen und Juden sollte die angebliche Überlegenheit des Adels gerechtfertigt werden. Dessen Antisemitismus habe eine besondere Bedeutung, so die Autorin, da der Adel auch nach der Novemberrevolution noch Vorbildfunktion und erhöhte Sichtbarkeit in konservativen Milieus besaß.

Matthias Grünzig liefert zunächst eine gute Lokalstudie über die »Netzwerkbildung antidemokratischer Kräfte in Potsdam während der Weimarer Republik«. Darin will er sogar »die Geburtsstätte des Dritten Reiches« erkannt haben, wie sein Beitrag überschrieben ist. In Potsdam waren einige Hohenzollern nach der Abdankung des Kaisers wohnen geblieben und waren Grünzig zufolge aktiv in Kreisen der extremen Rechten sowie insbesondere auch im Umfeld der Reichswehr.

Der anhaltenden Forderung nach »Entschädigung« widmet sich Constantin Goschler und verbindet den Fall mit der »Eigentumsfrage in Ostdeutschland«. Sophie Schönberger betrachtet unter dem Stichwort »Wiedergänger« die Forderungen »zwischen Geschichte, Recht und politischer Gestaltung«.