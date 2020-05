»Wir kämpfen für Antworten«

Christian Mang Wöchentlich demonstrieren Mitglieder der Bürgerinitiative »Basta« vor dem LKA-Sitz in Berlin-Tempelhof

Die Gruppe »Basta« hält seit mehr als einem Jahr wöchentliche Mahnwachen vor dem Landeskriminalamt, kurz LKA, in Berlin ab, um die Aufklärung von »politisch rechts motivierten« Straftaten zu verlangen. Haben die Aktionen Erfolg?

Das kommt darauf an, was man als Erfolg misst. Würde man darunter verstehen, dass das LKA in Britz-Neukölln nun tatsächlich vermehrt rechtsextreme Straftaten aufklärt – oder etwa die Existenz rechter Netzwerke in der Behörde eingesteht – so waren wir nicht erfolgreich.

Die Berliner Polizeipräsidentin, Barbara Slowik, teilte uns im Briefwechsel dazu mit: Ermittlungen hätten ergeben, dass »nachvollziehbare Einzelfälle bekannt« seien, nach aktuellem Stand gebe es aber »keine Hinweise und damit Ermittlungsanhalte auf Strukturen«. Wir machen aber immer wieder erneut auf die Missstände aufmerksam und zwingen so die Behörde, am Thema dran zu bleiben. Das sehen wir als Erfolg und auch als notwendig an. Denn seit fast drei Jahren terrorisiert eine Gruppe aktiver Neonazis in Neukölln politisch aktive Menschen, darunter Buchhändler, Gewerkschafter, linke Politiker oder Lehrer.

In welchen Ihnen bekannten Fällen wurde nicht weiter ermittelt?

Wir haben in unserer Gruppe eine Betroffene, bei der Fenster eingeschlagen und Hauswände mit Hakenkreuzen beschmiert wurden. Spuren wurden nicht gesichert. Das ist nach unserer Einschätzung im Nachhinein auch nicht mehr möglich. Wenn da ein Stein lag, so ist er jetzt nicht mehr da. Aktivitäten von Neonazis haben in Neukölln nicht abgenommen. Sticker an meinem Gartenzaun mit der Aufschrift »Kein Ort für Nazis«, »Stoppt die AfD« oder »Aufstehen gegen Rassismus« werden regelmäßig geklaut.

Innensenator Andreas Geisel, SPD, hat im Briefwechsel mit Ihnen von »Ermittlungserfolgen« berichtet, aber die Beweise reichten bislang nicht für eine Anklageerhebung. Wie bewerten Sie das?

Für uns ist das nicht nachvollziehbar. Vielmehr stellt sich die Frage, ob dann eben doch nicht richtig ermittelt wurde. Geisel konstatierte im Schreiben an uns: Strafprozessuale Maßnahmen fänden »ihre Beschränkung in den Grundrechten jedes einzelnen Bürgers«. Ermittlungstätigkeit sei »also nie unbeschränkt«. Das klingt wie eine Nachhilfestunde in Sachen Grundrechte. Dass letztere aber verhindern würden, Täter dingfest zu machen, war mir neu.

2019 hat das LKA Berlin auf öffentlichen Druck hin eine »Besondere Aufbauorganisation Fokus« zu rechtsterroristischen Anschlagsserien eingerichtet, um auch alte Akten wieder zu öffnen und eingestellte Verfahren wieder neu aufzunehmen. Die Betroffenen wollte man darüber informieren. Wir wissen aber nicht von einem einzigen Fall. Auf Nachfragen dazu kam die Antwort, wir könnten uns bei der Staatsanwaltschaft erkundigen; von der wir ebenso nichtssagende Auskunft erhielten. Weil wir immer nur hingehalten werden, haben wir unsere Anfragen an die Behörden jetzt eingestellt. Wir kämpfen aber weiter dafür, konkrete Antworten zu bekommen.

Was ist Ihnen bekannt in bezug auf mögliche rechte Netzwerke im LKA?

Eingestanden werden immer nur Einzelfälle. Wir vermuten aber, dass in der Behörde miteinander kommuniziert wird und es solche Netzwerke gibt. Ein Mitarbeiter hat uns bei einer Mahnwache vor dem LKA mitgeteilt, in der Pause nicht äußern zu dürfen, dass er gegen Rassismus sei, weil er dann gemobbt werde. In Presseberichten 2018 hieß es, dass ein Beamter des LKA mit seinem Vorgesetzten per SMS kommuniziert habe, unterschrieben mit »88«, dem Nazigrußcode für »Heil Hitler«. Das bestätigt uns.

Wie reagiert man im LKA aktuell auf die Proteste?

Obgleich teilweise nur vier Personen dort vor dem Gebäude waren, die den Abstand einhielten, führte die Polizei Kontrollen durch. Uns ist unverständlich, wie viel Aufwand für unsere kleine Mahnwache betrieben wird, während anderswo massenhaft Rechte demonstrieren, die jegliche Einhaltung der Coronaverordnungen missen lassen, und Ordnungskräfte untätig dabei zuschauen. Menschen, die aus dem Amt kamen, signalisierten Ablehnung, dass wir trotz der Pandemie demonstrieren. Aus einer Rauchergruppe vor dem LKA kamen Kommentare wie »Die schon wieder«. Es gibt allerdings einen Mitarbeiter, der sagt, er finde es toll, dass wir auch in Coronazeiten weitermachen. Wir seien nicht alleine.