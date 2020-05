Rotlicht: Europäische Zentralbank

Boris Roessler/dpa Mehr als nur eine abstrakte Bedrohung: die EZB mit Sitz in Frankfurt am Main

Im Zuge des Neoliberalismus sind Noten- oder Zentralbanken immer wichtiger geworden. Ihre Zins-, Geld- und Währungspolitik hat die Wirtschaftspolitik der nationalen Regierungen weitgehend ersetzt. Das zunächst in Westdeutschland eingeführte Prinzip der Unabhängigkeit der Deutschen Bundesbank gegenüber Weisungen der Regierung oder des Parlaments wurde auch in anderen großen kapitalistischen Ländern kopiert. Notenbanken wurden damit nicht nur faktisch, sondern auch rechtlich zu einer Art Nebenregierung von Fachleuten in Geld- und Wirtschaftsfragen aufgewertet. Die Notenbanken dienen dem Finanzkapital als ein mit staatlicher Autorität versehenes Instrument, das nicht der lästigen Teilkontrolle durch gewählte Parlamente unterliegt.

Die Macht der Notenbank findet in der Konstruktion der gemeinsamen Euro-Währung eines Teils der EU-Staaten eine ganz besondere Ausprägung. Anders als in nationalen Währungsräumen steht der Europäischen Zentralbank (EZB) nicht eine Exekutive, sondern eine Vielzahl von Exekutiven gegenüber, deren Interessen sie gegeneinander ausspielen und sich als Schiedsrichter gerieren kann. Ihr Handeln wird überdies, anders als etwa das der EU-Kommission, die dem Willen des Europäischen Rates (dem Rat der Regierungschefs) unterworfen ist, von keiner anderen Institution kontrolliert. Ihre unmittelbaren Eigentümer sind die nationalen Notenbanken, die ihrerseits vom Willen der nationalen Regierungen und Parlamente unabhängig sind. Darüber hinaus ist die Unabhängigkeit der EZB (vom demokratischen Volkswillen) in den EU-Verträgen fixiert.

In der internationalen Finanzkrise (2007 bis 2009) und der daraus folgenden Krise der Staatsfinanzen der Euroländer (2010 bis heute) wurde der Handlungsspielraum der EZB als wirtschaftspolitische Instanz enorm ausgeweitet. Der Grund dafür ist, dass einzelne Nationalstaaten des Eurogebietes ohne die Hilfe einer eigenen Notenbank nicht in der Lage waren, die Refinanzierung ihres Staatshaushalts zu decken und die Rettung der in ihrem Hoheitsgebiet angesiedelten Banken zu finanzieren. Zusätzlich wurde der EZB die Aufsicht über alle systemrelevanten Banken übertragen.

In Ausnahmefällen greifen Regierungen auf die Finanzierung durch die Notenbank zurück. Die meisten kapitalistischen Staaten haben ziemlich restriktive Regeln dafür, wie weit die Regierungen den Kredit ihrer Notenbank nutzen können. Nicht so in der Eurozone: Hier ist das Staatsfinanzierungsverbot der Notenbanken nicht nur vertraglich festgelegt. Es wird auch durch den Umstand gewährleistet, dass keine Regierung unmittelbaren Zugriff auf die EZB hat. Denn es müsste geklärt werden, welcher Staat zu welchen Konditionen von der EZB refinanziert wird. In einer Krisenlage nutzt der Zentralbankrat der EZB seine Finanzierungsmacht aus, um bei den Staaten, die er alimentiert, eine ihm genehme Wirtschafts- und Strukturpolitik durchzusetzen. So geschehen im Sommer 2012, als die Regierungschefs von Italien und Spanien, Berlusconi und Zapatero, von der EZB Briefe erhielten mit detaillierten Anweisungen darüber, welche »Reformen« sie einzuleiten und umzusetzen hatten. Das Drohmittel bestand darin, Stützungskäufe der Staatsanleihen der beiden Länder auszusetzen, was gleichbedeutend mit einem kräftigen Zinsanstieg gewesen wäre.

Die Konkurrenz der nationalen Kapitalgruppen innerhalb der EU wird damit zunehmend über Entscheidungen der Führungsgremien der Zentralbank ausgetragen. Das jüngste Urteil des deutschen Verfassungsgerichts, der Kauf von Staatsanleihen durch die EZB sei verfassungswidrig, kann als Aufschrei der Verzweiflung darüber interpretiert werden, dass die EZB nicht mehr in jeder Beziehung den Empfehlungen der hierzulande dominierenden Kapitalisten folgt.