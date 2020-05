Demitter, Krößner, Münch

Jens Kalaene/dpa Schwierigkeiten der besonderen Art: Renate Krößner (mit Manfred Krug in »Liebling Kreuzberg«, 1996)

Kennen Sie die Reihe »DDR-Magazin«? Sie wurde vorrangig zur Information des Auslands über den deutschen Sozialismus hergestellt und war in den Kinos eher selten zu sehen. Hierher verschlug es Ursula Demitter 1973 nach dem Studium an der Babelsberger Filmhochschule. »Wir hatten im Studio keinen so guten Ruf«, sagte sie einmal. »Es hieß immer: Da wird Rotlichtbestrahlung hergestellt.« Aber für die junge Filmemacherin erwies sich das Magazin als ideale Spielwiese. Sie suchte immer das Individuelle im Allgemeinen, porträtierte eine Berliner Arbeiterfamilie mit sechs Kindern, die eine Neubauwohnung bekommt, oder eine junge Studentenfamilie an der Gewerkschaftshochschule »Fritz Heckert«. Das war eine gute Grundlage für Filme wie »Der Eierdieb« (1986), in dem sie einen Berliner Tierpfleger bei der Arbeit beobachtete. Die Kinderjury beim Festival »Goldener Spatz« zeichnete sie 1989 für ihren Film »Unser Brot« aus, der auch gut in eine »Maus«-Sendung gepasst hätte. Die seit gestern 75jährige ist noch immer aktiv. Beispielsweise kämpft sie dafür, dass in Potsdam eine Straße nach ihrer Großmutter Anna Flügge benannt wird – die Sozialdemokratin war bis 1933 eine der ersten SPD-Stadtverordneten ihrer Heimatstadt.

Noch als Regieassistentin lernte Demitter Renate Krößner kennen, die 1965 in »Tiefe Furchen« eine Hauptrolle spielte. Weil sie inzwischen ihr Alter zugibt, lässt sie sich vom RBB am Wochenende zu ihrem 75. Geburtstag (Sonntag) mit drei Filmen ehren, darunter natürlich Konrad Wolfs »Solo Sunny« (1980). Warum sie 1985 in den Westen ging, nachdem sie in der auch bei der Defa gedrehten WDR-Produktion »Die ewigen Gefühle« mitgewirkt hatte, darüber kann nur spekuliert werden. Sie hatte immer wieder Schwierigkeiten: Begonnen beim Debüt »Tiefe Furchen«, das nach dem 11. Plenum nicht mehr gezeigt wurde, über die Jakobs-Verfilmung »Eine Pyramide für mich« (1975), die mehrfach umgeschnitten von aller Brisanz befreit wurde, und dem ziemlich dämlichen Abenteuerfilm »Feuer unter Deck«, der wegen Manfred Krugs Ausreise in den Westen mehrere Jahre lang nicht aufgeführt wurde.

Krößner spielte auch 1976 in dem »Polizeiruf«-Film »Schwarze Ladung«, in dem Irma Münch eine eindrucksvolle Charakterrolle übernahm. Die Schauspielerin, die am Freitag ihren 90. Geburtstag feiern kann, wurde für Rollen in politisch unsicheren Filmen eher nicht angefragt, denn sie war mit dem jahrzehntelangen Kandidaten für das ZK der SED, Hans-Peter Minetti, verheiratet. Die aktive Gewerkschafterin, die beispielsweise in dem Antifafilm »KLK an PTX« 1970 die Mildred Harnack spielte, war beim Publikum beliebt, etwa als Mutter in der TV-Serie um »Familie Neumann« (1984–86). Hin und wieder lässt sie sich noch zu Bühnenauftritten verlocken, wie 2017 in Konstanz.