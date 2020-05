Hamlet und die Hikikomori

Gabriela Neeb »Ein wenig fragwürdig«: Tableau vivant in »Die Kränkungen der Menschheit«

Das diesjährige Theatertreffen fand nicht statt. Zumindest nicht wie gewohnt im Haus der Berliner Festspiele, sondern als Abfolge jeweils für 24 Stunden freigeschalteter Streams ausgewählter Produktionen (sechs von zehn), nebst Publikumsdiskussionen, Einführungen oder sonstiger weltbewegender Debatten zum Beispiel über die Yogaübungen der Beteiligten im sogenannten Home Office.

Es gab also keine Theaterproduktionen zu beurteilen, sondern TV- bzw. Generalprobenaufzeichnungen davon. Was schon ein entscheidender Unterschied ist. Denn anders als beim Film kann man bis auf weiteres wohl nicht davon ausgehen, dass die Theater restlos von Streaming-Plattformen verdrängt und ersetzt werden können oder sollen.

»Auss den Fuuu-gen«

Allerdings wird das Theatertreffen ja schon einige Zeit vom TV-Sender 3Sat und dem hauseigenen Blog begleitet. Völliges Neuland ist nicht betreten worden. »Risiken und Potentiale von Theater im Netz« durften dennoch nicht undiskutiert bleiben, unter Verwendung bestimmter Passe-partout-Begriffe, die den Anschluss an Alltagserfahrung simulieren: »Krise«, »System-Check«, »Virulenz«. Auch die schwachsinnige Phrase von der »Systemrelevanz« (welches System, die Relevanz wovon genau für wen eigentlich?) drohte mit ihrer, genau, Relevanz.

Was wäre, wenn tatsächlich niemand die Frühlingsabende im Festspielhaus in der Schaperstraße vermissen würde, sondern jeder lieber vor dem Rechner kauerte. Die Welt wäre aus den Fugen. Will man sich jedoch auf die große Nüchternheit verlassen, wird die Antwort entsprechend ausfallen: »Von wann ab Phänomene im System als relevant behandelt werden, muss im System selbst nach ausschließlich funktionalen Gesichtspunkten entschieden werden.« (Niklas Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, S. 981). Da hilft keine Geschichte. Was funktioniert, läuft auch entschieden ab.

»Die Welt ist aus den Fugen« heißt ja wohl, sie funktioniert nicht mehr ganz wie gewohnt. Sandra Hüller als Hamlet in der Eröffnungsinszenierung von Johan Simons ruft »auss den Fuuu-gen«. Und das macht es ja auch nicht besser. Dass Hamlet nicht unbedingt der männlichste Mann ist, darüber hat man schon in viktorianischer Zeit nachgedacht, und es war bestimmt nicht der dümmste Gedanke jener Zeit. Und von einer der berühmtesten aller historischen Hamletdarstellerinnen, Sarah Bernhardt (so um 1899), ist ja der Satz überliefert, sie könne sich Hamlet als Mann überhaupt nicht vorstellen. Sandra Hüller muss da nur noch die Hände in die Hosentaschen der Rolle stecken und die Worte ostentativ rausfallen lassen: »ausss den Fuuuu-gen.«

Hochhäuser und Lehmhütten

Hamlet in ein paar Zeilen abzuhandeln, lässt man besser bleiben. Das ist nicht seriös. Das trau ich mir nicht zu. In Simons’ Inszenierung sind die (im Stück reichlich vorhandenen) Witzfiguren am besten gelungen. Polonius (Bernd Rademacher), der Mann der »Weisheit«: »Mach keine Schulden und verleih kein Geld«. Guter Rat ist teuer in neuer Übersetzung (von Angela Schanelec und Jürgen Gosch). Drastisch kürzende Dramaturgie, einige Brocken Müllerscher »Hamletmaschine«: »Fernsehn / Der tägliche Ekel / Ekel am präparierten Geschwätz«. Schnelles Aus.

Es gibt ein Ophelia-Gemälde des Malers Gabriel von Max (1840–1915), aber darum geht es nicht in Anta Helene Reckes Produktion »Die Kränkungen der Menschheit«. Da geht es um die Primaten in Max’ Bild »Die Affen als Kunstrichter«, das auf der Bühne nicht nur annähernd als Tableau vivant nachgestellt, sondern auch in der Bildbeschreibung diskutiert wird. Eine Anspielung auf Sigmund Freud bildet da bereits den Rahmen für kulturrelativistische Bilddiskussionen. Mutmaßliche Museumsbesucher relativieren Dinge wie »Hochhäuser in Manhattan und Lehmhütten in Ghana« usw. Und obgleich es beides an den angegebenen Orten fraglos gibt, scheint die Klassifikation ein wenig fragwürdig. Ghana ist in Wirklichkeit ein hochindustrialisiertes Land, während sich auf den Straßen von New York die Rattenhorden derzeit wahre Schlachten um die letzten Müllvorräte liefern. Und in San Francisco scheißen die obdachlosen Parias vor den Sonnenterrassen der Konzerne offen auf die Straße. Kränkungen der Menschheit, denen kein kulturalistisches Ethno-Erhabenes gewachsen ist. »Was man nicht klassifizieren kann, kann man nicht einrahmen.« (Derrida).

Der Bühne ein Symptom geben, das den Rahmen sprengt, und dem Symptom eine Bühne, möchte »Chinchilla Arschloch waswas« von Riminiprotokoll. Das Symptom heißt Tourette. Es bietet Anlass für einen Schlagerabend (Barbara Morgenstern) mit Pizzalieferung frei Haus. Die Grundverabredung wird von einem Protagonisten offen angesprochen: »Ich vermeide es auch eher, ins Theater zu gehen.«

Komödie der Quarantäne

Die Produktion, die dem neuen virtuellen Rahmen am gerechtesten werden konnte, war »The Vacuum Cleaner« von Toshiki Okada (Text und Regie). Kunststück, handelt es sich doch um ein Stück über sogenannte Hikikomori; Leute, die nie ihre Wohnung verlassen, besser noch, die elterliche Wohnung praktisch nie verlassen haben, so dass die verzweifelten Eltern schließlich davon träumen, diese neuen Eremiten zu ermorden. Das Vakuum im Familienbunker. Boulevardkomödie der Quarantäne in praktischer japanischer Baukästchenweise. Bunt ausgeleuchtete Miniaturen im Split-screen-Verfahren. »Leben ohne Bezug zu irgendwas«. Und das wäre doch wohl der Traum jedes wahren Eskapismus. Relevanz ex negativo, sozusagen.

Wie kommt die Relevanz ins System? Durch Abwesenheit.