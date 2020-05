Schlechte Nachricht für VW und Co.

Fabian Bimmer / REUTERS Neuwagen in Wolfsburg: Möglicherweise gibt’s diesmal für VW keine Steuergeldgeschenke

Der sogenannte Wirtschaftsflügel der Unionsbundestagsfraktion hat sich gegen eine zusätzliche Kaufprämie für die Autoindustrie ausgesprochen. »Wir fordern branchenübergreifende Entbürokratisierungen und Unterstützungen und akzeptieren spezifische Lösungen nur für die Unternehmen, welche weiterhin von staatlichen Auflagen betroffen sind«, sagte der Vorsitzende des einflussreichen Parlamentskreises Mittelstand, Christian von Stetten, der Nachrichtenagentur dpa am Dienstag. »Eine zusätzliche milliardenschwere Abwrack- oder Kaufprämie für die Automobilindustrie lehnen wir ab.« Über die Position hatte zuerst die Augsburger Allgemeine berichtet.

Der CDU-Politiker von Stetten sagte, die Bundesregierung sollte nicht bis Juni warten – sondern der Automobilindustrie jetzt schon mitteilen, dass es keine weitere Abwrack- oder Kaufprämien geben werde. Eine Verzögerung der Entscheidung führe nur zu weiterer Kaufzurückhaltung der Kunden, die »jetzt abwarten, ob sie eine Prämie in Höhe von 4.000 Euro mitnehmen können«.

Die Bundesregierung hatte nach einem Spitzentreffen in der vergangenen Woche deutlich gemacht, bis Anfang Juni solle über mögliche Kaufanreize entschieden werden. Neben dem Lobbyverband der Gesamtbranche hatten sich auch die »Autoländer« Niedersachsen, Bayern und Baden-Württemberg, in denen die drei großen deutschen Hersteller VW, BMW und Daimler ihren Firmensitz haben, für Kaufprämien stark gemacht. Damit solle die in der Coronakrise eingebrochene Nachfrage durch Steuermittel unterstützt werden. Eine Prämie solle auch für moderne Benziner und Dieselautos gelten – was scharfe Kritik von Umwelt- und Klimaschutzverbänden hervorgerufen hat. Für Elektroautos gibt es bereits einen solchen Kaufanreiz, der soll nach den Vorstellungen der Länder erhöht werden.

In einem Beschluss des Vorstands des Parlamentskreises heißt es, es seien branchenübergreifende Lösungen zur Gestaltung marktwirtschaftlicher Strukturen nötig – ebenso wie etwa Bürokratieabbau und Planungsbeschleunigung. Spezifische Lösungen würden nur für die Unternehmen akzeptiert, die weiterhin von staatlichen Auflagen betroffen seien – zum Beispiel Messebauer und Schausteller durch eine generelle Absage von Messen, Jahrmärkten und Großveranstaltungen. Daneben sei Veranstaltern, Reisebüros, Busunternehmen oder Tanzschulen momentan ebenfalls die Geschäftsgrundlage entzogen. (dpa/jW)