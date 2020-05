Hungern vor dem Parlament

REUTERS/Marko Djurica Protest gegen die Regierung am vergangenen Donnerstag vor dem Präsidentenpalast in Belgrad

Wahl abhalten oder verschieben? An dieser Frage scheiden sich die Parteien in Serbien. Nachdem Präsident Aleksandar Vucic in der vergangenen Woche verkündet hatte, die für Ende April geplant gewesenen Parlaments- und Regionalwahlen nun am 21. Juni nachzuholen, fordern andere eine erneute Verlegung. Der Oppositionspolitiker Bosko Obradovic von der reaktionär-klerikalen Kleinstpartei Dveri ist deswegen sogar am Sonntag vor der Skupstina, dem serbischen Parlament, in Belgrad in den Hungerstreik getreten. Er befürchtet, dass die Abstimmung unter den gegenwärtigen Bedingungen weder demokratisch noch medizinisch sicher sei, und fordert deswegen die Verlegung um mehrere Monate.

In Serbien waren in den vergangenen Wochen repressive Maßnahmen erlassen worden, um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus einzudämmen. Dafür wurde am 15. März der Ausnahmezustand erklärt, immer wieder wurden zudem teilweise über Tage dauernde »Polizeistunden« verhängt, in denen es den Menschen verboten war, ihre Häuser und Wohnungen zu verlassen. Seit vergangener Woche ist der Ausnahmezustand aufgehoben, gleichzeitig begann die Opposition, sich wieder auf den Straßen zu versammeln, um die Politik Vucics und der von dessen Fortschrittspartei (SNS) dominierten Regierung zu kritisieren.

Die serbische Opposition ist ein buntscheckiges Bündnis aus Parteien, Gruppierungen und Intellektuellen, deren einzige Gemeinsamkeit darin besteht, Vucic abzulehnen. Organisatorisch sind diese in der 2018 formierten Allianz für Serbien zusammengeschlossen, in der sowohl rechte wie sozialdemokratische Kräfte kooperieren und die bei den gegen die Regierung gerichteten Protesten im Winter 2018/19 erstmals auch breite Bevölkerungsschichten erreichen konnte. Der Vorwurf gegen den Präsidenten lautete damals wie heute, dass er Serbien in eine Diktatur umbaue, in der er und seine SNS sich des Staates für ihre Interessen bemächtigten.

Vor allem die jüngsten Coronamaßnahmen haben den Eindruck verstärkt. Dazu hat nicht zuletzt beigetragen, dass der Ausnahmezustand erst kurz vor dessen Aussetzung vom laut Verfassung dafür zuständigen Parlament bestätigt worden war. Deswegen kam es in den vergangenen Wochen immer wieder in den Abendstunden zu Demonstrationen gegen die Regierung. Unter dem Motto »Lärm gegen die Diktatur« schlugen landesweit Menschen auf Töpfe und Pfannen, um ihren Unmut Luft zu machen. Zudem haben die Maßnahmen in Serbien zu erheblichen wirtschaftlichen Verwerfungen geführt, die den Beginn einer jetzt noch nicht absehbaren Krise einläuteten.

Dass die ausgesetzten Parlaments- und Regionalwahlen nun schon im Juni stattfinden sollen, ist nicht verwunderlich. Vucic und die anderen Kräfte an der Regierung wähnen sich auf der sicheren Seite: Sie dominierten in der medialen Berichterstattung. Der Staatschef stellte sich als Krisenmanager dar, der das Land vorbildlich durch die Pandemie geführt habe.

Die Mehrheit der Oppositionsparteien hält die nun angesetzten Wahlen für nicht demokratisch. Es herrschte weitgehende Einigkeit, die Abstimmung zu boykottieren. Allerdings haben sich nun doch mehrere Parteien dazu entschieden, bei den Wahlen anzutreten. Der Hungerstreik Obradovics dient nicht zuletzt dazu, die eigenen Reihen wieder zu schließen – wenn es nach ihm ginge, am liebsten hinter seiner Person.

Zum anderen versucht der Dveri-Chef, den politischen Preis für eine Wahl weiter in die Höhe zu treiben. Dabei setzt die Opposition nun auch wieder auf Straßenproteste. Am Montag versammelten sich mehrere hundert Menschen vor dem Parlament, um Obradovic zu unterstützen. Ihnen standen aber ebenso viele Anhänger der Fortschrittspartei gegenüber, die für einen SNS-Abgeordneten gekommen waren, der sich ebenfalls im Hungerstreik befand. Seine Forderung: Obradovic müsse wegen eines Angriffs am Rande der Proteste am vergangenen Freitag zur Rechenschaft gezogen werden. Der SNS-Abgeordnete beendete im Laufe des Montags allerdings seinen Hungerstreik.