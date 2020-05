Fünf Angriffe pro Tag

Martin Schutt/dpa Soviel braune Gewalt wie lange nicht mehr: Aufmarsch der Kleinpartei »Die Rechte« in Erfurt (1.5.2016)

Die Zahl der Todesopfer rechter Gewalt im Jahr 2019 wurde im ersten Quartal dieses Jahres bereits um mehr als das Dreifache überschritten, als Tobias Rathjen am 19. Februar in Hanau zehn Menschen erschoss. Die Bilanz, die der Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt (VBRG e. V.) am Dienstag vorstellte, zeigt die Entwicklung des Vorjahres in acht von 16 Bundesländern auf.

Neben dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, der sich mit asylrechtsfreundlichen Äußerungen Feinde in der rechten Szene gemacht hatte, und der Tötung von zwei Menschen im Zuge des Anschlags auf die Synagoge in Halle listen die Beratungsstellen 20 Fälle schwerer Körperverletzung einschließlich versuchter Tötungsdelikte im Jahr 2019 auf. Hinzu kommen 380 Fälle gefährlicher und 672 Fälle einfacher Körperverletzung, außerdem 197 gezählte Nötigungen und Bedrohungen, elf Brandstiftungen, 40 massive Sachbeschädigungen und 25 »sonstige Gewalttaten«. Mit Ausnahme des Mordes an Lübcke, über den bundesweit berichtet wurde und dessen rechter Hintergrund von den Behörden nicht bestritten wird, bezieht sich diese Zählung nur auf das ehemalige DDR-Gebiet in Ostdeutschland sowie Berlin, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. In weiteren Ländern fehlten die finanziellen Ressourcen für ein solches Monitoring, sagte Judith Porath von Vorstand des Verbands am Dienstag gegenüber junge Welt.

In den acht genannten Bundesländern waren nach Angaben der Beratungsstellen 1.982 Menschen direkt betroffen. Täglich habe es mindestens fünf Angriffe dieser Art gegeben. Zum überwiegenden Teil waren die Taten demnach rassistisch motiviert, nämlich in 841 Fällen. 221mal waren politische Gegnerinnen und Gegner das Ziel rechter Angriffe. In 134 Fällen war die tatsächliche oder vermeintliche sexuelle Orientierung der Opfer das Motiv, hinzu kamen 49 antisemitische Taten. Darüber hinaus wurden 15 Angriffe gegen wohnungslose und sechs gegen behinderte Menschen gezählt. 29 weitere Fälle werden als »Sonstige/Unbekannt« aufgelistet.

Während insgesamt in Ostdeutschland ein leichter Rückgang zu verzeichnen war, gab es in Berlin 2019 demnach mit 10,7 Angriffen pro 100.000 Einwohner einen Anstieg.

»Die Angegriffenen werden allzu oft alleine gelassen: mit ihren Forderungen nach Aufklärung, Strafverfolgung und ihrem Bedarf an unbürokratischer Unterstützung«, erklärte Newroz Duman von der Initiative 19. Februar in Hanau anlässlich der Vorstellung der Jahresstatistik für 2019 in der Bundespressekonferenz.

»Die mit Antisemitismus, Rassismus und Rechtsterrorismus verbundene Botschaft, dass die Angegriffenen vom Staat nicht geschützt werden, beeinflusst das demokratische Zusammenleben und den Alltag vieler Menschen, deren Privatadressen auf den Todes- und Feindeslisten der extremen Rechten kursieren«, betonte Judith Porath vom VBRG. »Oft stehen die Angegriffenen buchstäblich vor den Trümmern ihrer Existenz, ohne dass staatliche Unterstützung existiert.«

Für das Jahr 2018 hatte das Bundeskriminalamt für das gesamte Bundesgebiet nur 871 Gewalttaten der Kategorie »Politisch motivierte Kriminalität rechts« (PMK rechts) festgestellt, während die Opferberatungsstellen im gleichen Jahr 1.495 rechte Angriffe für acht Bundesländer dokumentiert hatten. »Wir hoffen, dass die Diskrepanz zwischen den durch die Strafverfolgungsbehörden als PMK-rechts-Gewalttaten 2019 registrierten Angriffen und den Zahlen der Opferberatungsstellen in diesem Jahr geringer ausfällt als im Vorjahr«, erklärte Porath am Dienstag.

Angesichts der Coronakrise sei schon jetzt »eine weitere Normalisierung von Antisemitismus und Rassismus« zu beobachten, warnte der VBRG mit Blick auf mehr oder weniger direkte Anspielungen auf eine jüdische Weltverschwörung durch Teilnehmer mancher Proteste gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. (jW)