Guaidó unter Druck

Ariana Cubillos/AP/dpa Die Zeiten waren für den Oppositionellen Guaidó auch schon mal leichter (hier am 4.3.2020 in Caracas)

In einem Versuch, den selbsternannten »Übergangspräsidenten« Venezuelas, Juan Guaidó, zu entlasten, haben dessen Berater Juan José Rendón und der Abgeordnete Sergio Vergara am Montag (Ortszeit) ihren Rückzug aus der »Interimsregierung« des Oppositionspolitikers verkündet. Grund ist die gescheiterte »Operation Gideon«, in deren Rahmen am 3. und 4. Mai mehrere Anlandungsversuche schwerbewaffneter Männer mit Schnellbooten an der venezolanischen Nordküste gescheitert waren. Dabei töteten Sicherheitskräfte mindestens acht Angreifer, mittlerweile wurden 45 Personen in Verbindung mit dem Invasionsversuch festgenommen. Unter den Inhaftierten befinden sich mehrere ehemals ranghohe venezolanische Militärs mit Verbindungen zu Guaidó sowie zwei frühere US-Elitesoldaten.

Während Guaidó die Operation anfangs als »Ablenkungsmanöver« der Regierung bezeichnete, übernahm Jordan Goudreau, Ex-US-Soldat und Chef des Sicherheitsunternehmens Silvercorp, direkt am 3. Mai in einem Interview mit der Journalistin Patricia Poleo die Verantwortung für die Operation. Zudem gab er an, ein entsprechender Vertrag sei von Guaidó, Rendón und Vergara unterzeichnet worden. Am vergangenen Donnerstag bestätigte Rendón gegenüber CNN die Echtheit seiner Unterschrift, erklärte jedoch, es habe sich um einen »Vorvertrag« gehandelt, aus dem man sich zurückgezogen habe.

Guaidó bestreitet auch weiterhin jede Verbindung zu der Aktion, von der Rendón erklärte, ihr Ziel sei die Entführung Maduros und weiterer ranghoher Regierungsmitglieder sowie die Besetzung strategischer Infrastruktur gewesen. Auch die festgenommenen US-Söldner Airan Berry und Luke Denman bestätigten die Angaben vergangene Woche durch in Haft getätigte und im Fernsehen übertragene Aussagen.

Bereits nach dem Invasionsversuch hatte die venezolanische Regierung Washington für die Attacke verantwortlich gemacht. Auch die Authoritäten in Kolumbien, von wo aus die Söldner gestartet waren und wo sie wochenlang trainieren konnten, seien »sowohl direkt als auch durch Komplizenschaft« in die Operation eingebunden gewesen, erklärte Venezuelas Außenminister Jorge Arreaza am Montag gegenüber Caracol Radio. Auch die Verantwortung Guaidós sei »unbestreitbar, wie aus dem von ihm unterzeichneten Vertrag hervorgeht«, so Arreaza weiter.