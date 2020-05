Brutale Attacken

AP Photo/Rahmat Gul

Bei einem Angriff auf die Entbindungsstation eines Krankenhauses in der afghanischen Hauptstadt Kabul (siehe Foto) haben am Dienstag morgen laut Innenministerium drei Unbekannte mindestens 15 Menschen getötet, darunter zwei Neugeborene und ihre Mütter. In der östlichen Provinz Nangarhar sprengte sich laut Angaben eines Behördensprechers ebenfalls am Dienstag ein Attentäter während der Beerdigung eines lokalen Polizeichefs selbst in die Luft und tötete dabei mindestens 24 Menschen. Zunächst bekannte sich niemand zu den Attacken. (dpa/jW)