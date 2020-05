»Sie sind einmal mehr die Leidtragenden«

Gregor Fischer/dpa Schlachthof der niederländischen Vion Food Group in Bad Bramstedt, bei dem mehrere Beschäftigte positiv auf das Coronavirus gestestet wurden

Derzeit häufen sich Meldungen über Infektionen mit dem Coronavirus in deutschen Schlacht- und Zerlegebetrieben. Wie ist der aktuelle Stand?

Ein Fokus der Verbreitung des Virus liegt aktuell im Kreis Coesfeld in Nordrhein-Westfalen, wo mehr als 200 Mitarbeiter infiziert wurden. Auch in Schleswig-Holstein gibt es viele Fälle. Das Prinzip dahinter ist überall gleich: Menschen, die in den deutschen Schlachthöfen arbeiten, kommen in der Regel aus Osteuropa, werden über Subunternehmen angestellt und wohnen in von diesen gestellten Massenunterkünften. Morgens werden sie in Kleinbussen in die Fabriken gefahren und abends wieder zurück. Unserer Ansicht nach sind die hohen Infektionszahlen kaum auf Probleme am Arbeitsplatz zurückzuführen, wo in der Regel auf Hygiene und Abstand geachtet wird. Es geht vielmehr um die Unterbringung und den Transport: Die Menschen sind auf zu engem Raum zusammengedrängt, so dass sie den notwendigen Abstand nicht halten können.

Schon vor der Coronapandemie war immer wieder die Rede von miserablen Arbeits- und Gesundheitsbedingungen in Schlachthöfen. Die Probleme sind also nicht neu.

In der Tat war deshalb zu erwarten, dass sich das Coronavirus in den Schlachthöfen, beziehungsweise in deren Umfeld, stark verbreitet. Die Beschäftigten dort erhalten für ihre Arbeit meist nur den Mindestlohn von 9,35 Euro pro Stunde. Jetzt in der Krise sind sie einmal mehr die Leidtragenden, weil sie sich angesteckt haben. Wir kritisieren schon lange das System, dass Menschen aus Rumänien, Bulgarien und anderen osteuropäischen Ländern hier zu Bedingungen arbeiten, die für viele Deutsche nicht akzeptabel wären. Der Lebensstandard dort ist deutlich niedriger und der Druck, unter dem diese Menschen stehen, groß, weil sie ihre Familien zu Hause unterstützen wollen. Würde nicht der Mindestlohn etwa in Rumänien unterhalb von drei Euro liegen, wären sie sicherlich nicht bereit, unter solchen Bedingungen diesen harten und anstrengenden Job zu machen. Wir fordern seit Jahren, dass die Politik und die Behörden sich dieses System anschauen und die nötigen Kontrollen durchführen. Wir erwarten, dass die großen Fleischunternehmen ihrer Verantwortung gerecht werden und dafür sorgen, dass die Subunternehmen, die sie mit Kernaufgaben ihres Geschäftsmodells betrauen, Bedingungen herstellen, damit das Virus sich nicht ausbreiten kann.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD, rief nun die Bundesländer dazu auf, die Einhaltung der Arbeitsschutzregeln zu überprüfen. Wie muss kontrolliert werden?

Die Unterkünfte und die Transporte der Mitarbeiter zu den Firmen zu beobachten, scheint kompliziert. Verschiedene Behörden, wie Gesundheitsamt, Zoll oder Veterinäramt, sind zuständig und spielen sich offenbar die Verantwortung gegenseitig zu. Die Kommunen müssen dafür Sorge tragen, dass diese unerträglichen Bedingungen aufhören.

Auch die Kritik am Billigfleisch in den Supermärkten und an der Massentierhaltung ist nicht neu. Es gibt Vermutungen, aufgrund einer starken Lobby sei nicht durchsetzbar, all das zu begrenzen.

Ich teile die Kritik daran teilweise, würde aber nicht so weit gehen, dass es jetzt nur noch Biohöfe geben sollte. Es ist Sache der Verbraucher, solche Zustände in Schlachtereien abzustrafen, indem sie dieses Fleisch nicht kaufen. Die »Geiz-ist-geil-Mentalität« bei Lebensmitteln ist eine zentrale Ursache für die Zustände in der deutschen Fleischindustrie. Auch deswegen sind die Firmen dazu übergegangen, ihre Kerntätigkeiten an Subunternehmen auszulagern und die Menschen auszunutzen. Unsere Aufgabe als Gewerkschaft ist es, darauf aufmerksam zu machen, dass sie nicht die Verlierer sein dürfen.

Bei der Frage, wie Pandemien überhaupt entstehen, verweisen manche Fachleute auf den Zusammenhang mit ansteigendem Fleischkonsum, in dessen Folge auch Umweltzerstörung stattfindet.

Ich habe keine Studien vorliegen, die einen solchen Zusammenhang belegen. Es wäre reine Spekulation zu behaupten, dass die Epidemie sich so verbreiten konnte. Dass die Mitarbeiter aber in unwürdigen und engen Unterkünften die Abstandsregeln nicht einhalten können, das ist belegt. Deshalb muss dieses Problem politisch gelöst werden.