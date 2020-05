Den Ausschlag gibt der Fotopunkt

Rolf Vennenbernd/dpa Nächsten Dienstag Einwurftrainig: Für die Digitalbilanz müssen die Spielerinnen des SC Sand noch etwas nachlegen

Der FF USV Jena konnte am Wochenende den ersten Sieg in der aktuellen Saison der Frauenbundesliga feiern. Das Team von Trainer Christopher Heck besiegte den SC Sand mit 7:5. Doch es gibt einen kleinen Haken: Punkte gibt es keine. Denn Jena triumphierte nur digital.

Zum Aufeinandertreffen kam es am Sonntag. Da hätte es zwischen den beiden Teams auf dem Rasen hoch hergehen sollen. Aber wegen der Coronakrise befindet sich auch die Frauenbundesliga seit dem 1. März in der Zwangspause. Zeit also für Kreativität. Denn gerade Teams, die sich nicht unter einem Dach mit einer Herrenprofimannschaft befinden, müssen irgendwie Einnahmen generieren. Beim »11-Freundinnen-Fernduell« sei es auch darum gegangen, Sponsoren eine Plattform zu bieten, erklärt Klaus Drengwitz, Vorstand beim SC Sand, im Gespräch mit jW. Zudem gab es für Fans die Möglichkeit, die beiden Vereine mit dem Kauf eines Tickets finanziell zu unterstützen.

Verfolgen konnte man die Partie aber auch ohne Eintrittskarte auf den gängigen Social-Media-Plattformen. Um Punkte zu sammeln, mussten die vom jeweiligen Trainer nominierten Spielerinnen elf Einzelduelle bestreiten. Dabei ging es u. a. darum, wer in einer gewissen Zeitspanne mehr Kniebeugen schafft, den Ball länger hochhalten oder weiter einwerfen kann. Die Protagonistinnen wurden erst kurz vorher über ihre Aufgaben informiert. Die Zuschauer konnten ebenfalls Einfluss auf das Ergebnis nehmen. Wer mehr Menschen dazu brachte, Selfies mit Fanartikeln des jeweiligen Vereins zu posten, bekam einen zusätzlichen Punkt – der Sand noch zu einem Unentschieden hätte verhelfen können. Aber der Jenaer Anhang knipste fleißiger.

»Wir versuchen angesichts der Umstände neue Wege zu gehen und eine Alternative zum Spieltag zu entwickeln, bei der die Spielerinnen tatsächlich sportlich gegeneinander antreten«, wird eine der Ideengeberinnen, Laura Brosius, Vorstandsmitglied beim FF USV Jena, in einer Pressemitteilung zitiert. Auch Sylvia Arnold gehört zu den Mitinitiatorinnen. Sie spielte einst selbst für Jena und beim Sand; für den SC hatte sie bereits am 25. April einen digitalen Spieltag organisiert.

»Trotz der gut fünfhundert Kilometer Entfernung zwischen Sand und Jena wollen wir zeigen, dass wir in diesen Zeiten als kleine blau-weiße Vereine in der Frauenbundesliga zusammenhalten und dieses Projekt vorantreiben«, so Arnold, deren Zwillingsschwester Julia Kapitänin bei Jena ist. Neben Videos zu den einzelnen Wettkämpfen veröffentlichten die Vereine zudem weitere Beiträge mit Reaktionen von Spielerinnen auf die Punktgewinne. Und nahmen dabei auch mal augenzwinkernd den Gegner aufs Korn. Schließlich sollte das Event ja auch Spaß machen.

Die Initiatorinnen sind zufrieden: »Wir haben ein sehr positives Feedback erhalten, es hat sich gelohnt«, sagte Brosius laut USV-Vereinshomepage. Laut Arnold haben rund 3.000 Zuschauer den digitalen Spieltag verfolgt: »Okay für Vereine wie uns.« Zwillingsschwester Julia jedenfalls war im Gespräch mit jW begeistert von der Aktion: »Nach den ganzen Wochen allein zu Hause konnten wir endlich wieder unter Wettkampfbedingungen antreten. In der Mannschaft waren wir lange nicht mehr gemeinsam so kreativ.«