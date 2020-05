Kein Zebrastreifen

Hannah McKay/REUTERS Boris Johnson appellierte am Sonntag an die Menschen, wieder an ihre Arbeitsplätze zurückzukehren (hier nach einer Pressekonferenz am 27.4.2020 in London)

Am Sonntag abend verkündete der britische Premierminister Boris Johnson im Fernsehen, wie es auf der Insel mit den Maßnahmen zur Eindämmung der Coronainfektionen weitergehen soll. 30 Millionen Zuschauer hingen an seinen Lippen – eine Einschaltquote von 90 Prozent. Dem gelernten Journalisten Johnson wird das gefallen haben. Ob es jedoch seinen Landsleuten mit der verkündeten Botschaft ebenso ging, steht auf einem anderen Blatt.

Zum einen nahm Johnson es mit den Zahlen nicht so genau. »Wir testen buchstäblich Hunderttausende Menschen jeden Tag auf Corona«, verkündete er im Ton der Überzeugung. Zwar ist die Durchführung von täglich 100.000 Tests das erklärte Ziel der Regierung, jedoch wird dieses – und das weiß in Großbritannien jedes Kind – längst nicht erreicht. Auch abgesehen von dieser offensichtlichen Lüge, blieb der Premier am Sonntag oft ungenau. So zum Beispiel, als er erklärte: »Wir haben eine Reproduktionsrate von unter eins, zwischen 0,5 und 0,9, aber potentiell nur knapp unter eins.«

Doch Johnsons Fernsehansprache steckte nicht nur voller Widersprüche, sie könnte für viele Lohnabhängige Großbritanniens das Todesurteil bedeuten: »Wir müssen nun herausstreichen, dass jeder, der nicht von zu Hause aus arbeiten kann – das betrifft zum Beispiel jene in der Bauwirtschaft oder der Industrie – nun aktiv ermutigt werden soll, an die Arbeit zurückzukehren.« Damit es auch wirklich alle verstehen, wurde der Premier später noch deutlicher: »Arbeiten Sie von zu Hause, wenn Sie können, aber Sie sollten an den Arbeitsplatz zurückkehren, wenn Sie nicht von zu Hause aus arbeiten können.« Die öffentlichen Verkehrsmittel sollten die Bau- und Industriearbeiter dennoch meiden: »Nehmen Sie das Auto oder noch besser, gehen Sie zu Fuß oder benutzen Sie ein Fahrrad«, so Johnsons Ratschlag. Nun heißt es in Großbritannien nicht mehr »zu Hause bleiben«, sondern »achtsam sein«.

Bei den Gewerkschaften ist man über all dies nicht erfreut. »Wachsam bleiben? Es ist ein tödliches Virus, kein Zebrastreifen«, so die in Zeitungen kolportierte Reaktion vom Vorsitzenden der Postgewerkschaft CWU, Dave Ward, auf Johnsons Statement. Auf Twitter legte er nach: »Das war keine Botschaft vom Premierminister, das war eine Botschaft der Großkonzerne und jener, denen der Profit wichtiger ist als Menschenleben.« Der britische Gewerkschaftsbund TUC verwies am Montag auf geltendes Arbeitsrecht, wonach man keine Arbeit antreten müsse, die ernsthafte Gesundheitsrisiken mit sich bringe. Die jüngst zurückgetretene Labour-Generalsekretärin Jennifer Formby bezeichnete Johnsons Statement als »Freikarte für schlechte Bosse, um ihre Arbeiter wieder an die Arbeit zu schicken.« Die Regionalregierungen von Schottland, Nordirland und Wales haben inzwischen angekündigt, die Empfehlungen nicht umsetzen zu wollen.

Dennoch sehen sich gerade Beschäftigte in unteren Lohngruppen dazu gezwungen, wieder zur Arbeit zu gehen. So machte die nicht zum TUC gehörende Gewerkschaft »United Voices of the World« (UVW) am Montag den Fall ihres Mitglieds Emanuel Gomes öffentlich. Er war Gebäudereiniger und arbeitete als Leiharbeitskraft im Justizministerium. Weil seine Firma sich geweigert hatte, den Lohn im Krankheitsfall weiterzuzahlen, ging Gomes trotz Covid-19-Erkrankung weiter zur Arbeit, obwohl er sich kaum noch auf den Beinen halten konnte. Da er sich den Krankenstand nicht leisten konnte, starb er.

Mitnichten ein Einzelfall: Am Montag veröffentlichte die nationale Statistikbehörde ONS neues, aussagekräftiges Zahlenmaterial. Demnach sind zwei Drittel aller an Covid-19 Gestorbenen im arbeitsfähigen Alter Männer, von denen wiederum besonders viele in Branchen mit den niedrigsten Qualifikationen gearbeitet hatten. Die höchste Todesrate mit 45,7 Toten pro 100.000 Menschen haben Mitarbeiter privater Sicherheitsdienste, gefolgt von Taxi- und Busfahrern sowie Köchen und Beschäftigten im Handel. Busfahrer sterben öfter an Covid-19 als Ärzte, Frauen und Männer sind vor allem im Pflegebereich betroffen. Hier sterben durchschnittlich 23,4 Männer und 9,6 Frauen pro 100.000 Personen an den Folgen einer Coronainfektion.