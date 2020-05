Länder lockern Bestimmungen

Kay Nietfeld/dpa Bis zu 1.000 Reservebetten: Das neue Corona-Notfallkrankenhaus auf dem Berliner Messegelände (11.5.2020)

Einige Bundesländer wollen an diesem Dienstag über weitere Lockerungen bisheriger Beschränkungen zur Eindämmung der Coronapandemie beraten. So will die Regierung von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) darüber entscheiden, ob Gastronomiebetriebe und Herbergen früher als geplant, also noch vor dem 22. Mai, unter Auflagen wieder öffnen dürfen. Dem waren Beratungen mit den Kommunen vorausgegangen, wie der Deutschlandfunk am Sonntag abend berichtete. Demnach planen die Länderchefs des Saarlandes und der Hansestadt Hamburg für diesen Dienstag ebenfalls Beratungen oder Entscheidungen über weitere Lockerungen.

Seit Wochenbeginn sind in Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen und Hessen wieder Besuche in Pflegeeinrichtungen unter Auflagen möglich. Baden-Württemberg, Bayern und Brandenburg gestatten seit Montag Kontakte mit Personen eines anderen Haushalts ebenso wie Individualsport im Freien. In Niedersachsen und NRW dürfen zudem ab dieser Woche wieder Ferienwohnungen und -häuser an Touristen vermietet werden. Auch Campingplätze können dort den Betrieb wieder aufnehmen. In Bayern, Hessen, NRW und Rheinland-Pfalz dürfen Einrichtungen wie Museen, Gedenkstätten, Galerien oder Zoos wieder für den Publikumsverkehr öffnen. Derweil weitete die Stuttgarter Landesregierung die Maskenpflicht auf den Bahnfernverkehr aus.

In Berlin konnte ein neues Behandlungszentrum eingeweiht werden. Rund 500 Coronainfizierte und Covid-19-Patienten können fortan in dem Reservekrankenhaus isoliert und behandelt werden, wie die Deutsche Presseagentur am Montag berichtete. Insgesamt könnten dort bis zu 1.000 Reservebetten entstehen. Die innerhalb weniger Wochen fertiggestellte Einrichtung soll bei Überlastung die regulären Berliner Kliniken unterstützen.

Derweil stärkte das Verwaltungsgericht Münster die Rechte Geflüchteter. Die Richter entschieden, dass das Land Nordrhein-Westfalen eine schwangere Frau und ihren Ehemann nun nicht mehr dazu zwingen darf, in einer Gemeinschaftsunterkunft in Rheine zu wohnen. Dort sei der Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus nicht gewährleistet, so das Gericht laut dpa-Bericht vom Montag. Das Paar hatte unter anderem beklagt, dass wegen der beengten Wohnverhältnisse die Einhaltung des gebotenen Mindestabstands nicht möglich sei. (dpa/jW)