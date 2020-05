Freilassung gefordert

REUTERS/Khalid al-Mousily

Auch am Montag hat der Widerstand auf den Straßen gegen die Regierung im Irak nicht nachgelassen. In Bagdad (siehe Bild) forderten Protestierende die Freilassung von mehreren hundert Demonstranten, die in den vergangenen Monaten verhaftet worden waren. Erst in der vergangenen Woche war der neue Ministerpräsident Mustafa Al-Kadhimi vereidigt worden. Sein Vorgänger Adel Abd Al-Mahdi war im November wegen damals seit einem Monat anhaltender Massenproteste zurückgetreten. Seither war über eine neue Regierung verhandelt worden. (dpa/jW)