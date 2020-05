»Nur stille Beteiligung wäre grundfalsch«

Boris Roessler/dpa Mehr am Boden als in der Luft: Passagiermaschinen der Lufthansa am Flughafen von Franfurt am Main (6.5.2020)

Kaum ein Sektor spürt die Folgen der Coronakrise so sehr wie der Flugverkehr, wie sich derzeit auch an der Debatte über die Zukunft des Lufthansa-Konzerns zeigt. Wie ist die aktuelle Situation?

Die Krise trifft den gesamten Luftverkehr sehr hart. Die ersten Flüge nach China sind schon im Februar ausgefallen, als noch niemand über Ausgangssperren diskutierte. Seither sind fast täglich Verbindungen weggebrochen, bis letztlich sämtliche Grenzen dicht waren. Hinzu kommt, dass die Perspektiven völlig unklar sind. Zwar wird derzeit über eine Wiederaufnahme des innereuropäischen Flugverkehrs diskutiert. Wann aber die Airlines wieder die geschäftlich besonders wichtigen interkontinentalen Routen bedienen dürfen, ist vollkommen offen.

Was bedeutet das für die Beschäftigten?

Die Verunsicherung ist groß: Durch die Kurzarbeit fällt ein großer Teil des Gehalts weg, wenn auch der Staat 60 Prozent und zumindest bis Ende des Jahres bis zu 87 Prozent auffängt. Wie es danach weitergeht, weiß keiner. Viele stellen sich auch die Frage, wie sicher ihr Arbeitsplatz angesichts der unklaren Perspektiven des Luftverkehrs noch ist.

Welche Ziele verfolgen Sie in den aktuellen Verhandlungen mit der Konzernführung?

Zum einen geht es darum, die bestehenden Arbeitsplätze zu erhalten. Darüber hinaus brauchen wir aber auch Vereinbarungen, wie fair mit Veränderungen umgegangen werden sollen, wenn der Betrieb wieder hochgefahren wird. Sollten beispielsweise Geschäftsreisen nach der Krise abnehmen und Privatreisen bedeutender werden und deswegen die Premium-Airlines weniger gefragt sein, darf es nicht passieren, dass Arbeitsplätze wegfallen und die Beschäftigten zu schlechteren Konditionen woanders anfangen müssen.

Der Staat wird wohl mit rund zehn Milliarden Euro einspringen …

Das ist richtig und vernünftig, denn die Lufthansa ist ein kerngesundes Unternehmen mit großer volkswirtschaftlicher Bedeutung. Allerdings sollte sich die Regierung Gedanken darüber machen, wie sie ihre politischen Ziele mit dem Engagement verknüpft. Nur eine stille Beteiligung, wie sie das Konzernmanagement bevorzugt, wäre daher grundfalsch.

In welche Richtung sollte der Staat Einfluss nehmen?

Um eine politisch gesteuerte Konzernführung kann es nicht gehen. Der Staat muss übergeordnete Ziele verfolgen. Immerhin ist der Luftverkehr ein enormer Faktor, wenn es darum geht, die Klimaziele zu erreichen. Auf der anderen Seite ist er eine wichtige Säule der Volkswirtschaft. Da stellt sich die Frage nach politischen Rahmenbedingen. Die Lufthansa etwa muss gegen sehr stark staatlich unterstützte Wettbewerber aus der Golfregion »anfliegen«. Auch einzelstaatliche Alleingänge wie bei den Luftverkehrsabgaben, beeinflussen den Wettbewerb. Es wäre sinnvoll, wenn das Engagement bei der Lufthansa dazu führen würde, dass sich in der Politik mehr strategisches Bewusstsein für diese Fragen entwickelt.

Wie sieht es mit beschäftigungspolitischen Zielen aus?

Das ist neben den globalpolitischen Themen der zweite große Block, in dem Staatsmittel an klare Bedingungen geknüpft werden müssen. Mitbestimmung und Arbeitsschutz sind im Luftverkehr extrem wichtig. Es gibt gerade für fliegendes Personal keine Flächentarifverträge, keine Regelungen, wie Beschäftigte von einem Betrieb in den anderen übernommen werden. So kann es passieren, dass ein Beschäftigter nach zwanzig Jahren Betriebszugehörigkeit woanders wieder bei Null anfängt.

Normalerweise können wir als Gewerkschaft hierüber verhandeln oder unsere Forderungen mit Arbeitskämpfen durchsetzen. Doch in der Krise verschieben sich die Kräfteverhältnisse. Das Gleichgewicht zwischen Unternehmen und Gewerkschaften muss wiederhergestellt werden. Andernfalls droht nach der Krise ein tiefgreifender Aufholwettbewerb, bei dem wir spätestens, wenn der Flugbetrieb wieder normal läuft, uns vieles für die Beschäftigten zurückholen müssten, was in der Krise abgeschafft wurde. Die Politik sollte daher nicht einfach nur Geld geben, sondern einfordern, dass Arbeitsplätze erhalten bleiben, dazu die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz der Beschäftigten nicht aus den Augen verlieren sowie langfristigen Frieden zwischen den Tarifparteien sichern.