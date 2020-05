Milliardenhilfen für Deutsche Bahn AG

Bernd Thissen/dpa Die neuen Sparvorhaben der Deutschen Bahn AG sorgen für politischen Zündstoff

Aufgrund von deutlich weniger Fahrgästen in der Coronakrise stehen der Deutschen Bahn AG Einbußen in Milliardenhöhe bevor. Der Bund will dem bundeseigenen Konzern deshalb unter die Arme greifen und plant eine Eigenkapitalerhöhung sowie eine Anhebung der Verschuldungsgrenze. Im Gegenzug soll auch die Bahn kürzen – unter anderem bei den Personalkosten.

Wegen der Pandemie ist der Verkehr in allen Bereichen eingebrochen, wie aus einem gemeinsamen Papier der Bahn, des Finanz- und des Verkehrsministeriums hervorgeht. Besonders betroffen sind demnach der Fernverkehr mit einem Minus von rund 90 Prozent und der Regionalverkehr mit minus 80 Prozent. Die Einbußen für den gesamten Konzern werden für den Zeitraum 2020 bis 2024 in einem »Basisszenario« mit elf Milliarden Euro beziffert. In einem »negativeren Szenario« mit einer langsameren Erholung belaufen sich die Einbußen demnach auf 13,5 Milliarden Euro. Kompensiert werden soll dies seitens der Bahn vor allem durch Streichungen beim »Personal- und Sachaufwand«.

Die Bundesregierung plant dem Papier zufolge, 80 Prozent der Schäden aus der Coronapandemie durch eine Eigenkapitalerhöhung bei der Bahn auszugleichen. Dies seien derzeit geschätzt 6,9 bis 8,4 Milliarden Euro. Dabei soll »sehr zeitnah in den nächsten Wochen eine erste Tranche in Höhe von 4,5 Milliarden Euro« bereitgestellt werden. Die übrigen Mittel sollen zum Jahreswechsel 2020/2021 fließen.

Der Vorsitzende des Konzernbetriebsrats, Jens Schwarz, mahnte, man erwarte von der Bundesregierung »die Zusicherung einer dauerhaften und nachhaltigen finanziellen Grundlage für das Unternehmen«. Die Mitarbeiter hielten mit hohem persönlichen Einsatz den Betrieb aufrecht. »Die Folgen der Coronakrise dürfen nicht auf den Rücken der Kolleginnen und Kollegen ausgetragen werden«, so Schwarz. Auch die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) sprach sich gegen Kürzungen zu Lasten der Beschäftigten aus. »Jetzt an Personalkosten zu sparen, ist der völlig falsche Weg. Das ist mit uns nicht zu machen«, erklärte EVG-Vize Klaus-Dieter Hommel. (AFP/dpa/jW)