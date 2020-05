Drei Festnahmen nach Schüssen in Darmstadt

Boris Roessler/dpa Polizisten sichern am Donnerstag abend ein Wohngebiet in Darmstadt-Kranichstein

Darmstadt. Nach einem Vorfall mit Schüssen und mehreren Verletzten in Darmstadt hat die Polizei drei Verdächtige festgenommen. »Inwieweit diese mit der Tat in Verbindung stehen, bedarf weiterer Ermittlungen«, sagte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag abend. Die Fahndungsmaßnahmen liefen weiter.

Gegen 17.15 Uhr hätten Zeugen über Notruf die Polizei alarmiert und eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen sowie Schussgeräusche gemeldet. Bislang seien drei Männer mit Schussverletzungen in Krankenhäuser gebracht worden. Laut den Ermittlern läuft wegen des Vorfalls ein größerer Polizeieinsatz. (dpa/jW)