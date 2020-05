Bundestag: Abgeordnete verzichten auf Diätenerhöhung

Michael Kappeler/dpa Ohne Gegenstimmen: Die Abgeordneten des Bundestages verzichten in diesem Jahr auf eine Erhöhung der Diäten

Berlin. Wegen der wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronakrise verzichten die Abgeordneten des Bundestags auf Geld. Die Parlamentarier beschlossen am Donnerstag einstimmig, dass die automatische Erhöhung ihrer Diäten in diesem Jahr ausgesetzt wird. »Es ist das richtige Signal in einer schwierigen Zeit«, erklärte der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Marco Buschmann, und verwies auf die teils dramatischen Einbußen für Beschäftigte und Selbstständige.

Die sogenannte Abgeordnetenentschädigung soll Verdienstausfälle ausgleichen, die den Parlamentariern durch ihr Mandat entstehen, und gleichzeitig deren Unabhängigkeit garantieren. Derzeit gibt es pro Monat 10.083,47 Euro. Die Summe wird jährlich automatisch an die Lohnentwicklung des Vorjahres angepasst, was diesmal eine Erhöhung um 2,6 Prozent bedeutet hätte. Diese Anhebung fällt nun weg, und zwar nicht nur für die Bundestagsabgeordneten, sondern auch für die deutschen Vertreter im EU-Parlament. (dpa/jW)