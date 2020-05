Erst nächste Spielzeit

Die nordrhein-westfälische Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen rechnet damit, dass der Betrieb an den großen Theatern des Bundeslandes nach der Coronapause erst zur kommenden Spielzeit ab September wieder beginnt. Bei diesen Häusern mit ihren vielen Mitarbeitern und dem aufwendigen Probenbetrieb sei die Umstellung nicht so schnell umsetzbar. In der kommenden Woche könnten die Theater mit Proben beginnen und »hoffentlich schon bald wieder erste Stücke für Zuschauer auf die Bühne bringen«, erklärte die parteilose Ministerin. (dpa/jW)